Danijela Martinović prvič spregovorila o razhodu s Petrom Grašem

Danijela Martinović in Petar Grašo sta veljala za harmoničen, a nenavaden par. Čeprav sta bila zaljubljena 24 let, nista stopila pred oltar, sta pa odlično funkcionirala skupaj. Zato je bila novica o njunem razhodu za marsikoga veliko presenečenje. Pevec ni bil dolgo samski, saj se je zapletel v romanco s Hano Huljić , hčerko njegovega glasbenega kolega Tončija Huljića , Danijela pa je za hrvaško revijo Gloria zdaj prvič za javnost spregovorila o njunem razhodu.

"Trenutek, ki je neizbežen, ne more mimo tebe. Nenapisano pravilo je, da se razmerja dramatično končajo, ko pa je ob tebi oseba, ki jo spoštuješ in ceniš, potem je razhod še toliko bolj nerazumljiv," je o razhodu s Grašem dejala pevka, ki je pripravljena na nov začetek.

"Ko se to zgodi v odnosu, je najbolj pošteno in najbolj iskreno, da se vsak še naprej razvija v svoji smeri in ritmu. Če je odločitev sprejeta v pravem trenutku, ostaneta medsebojno spoštovanje in hvaležnost," je dejala pevka za hrvaško izdajo revije Gloria in poudarila, da v zvezi ne bi smeli ostati za vsako ceno.

"Mislim, da je najslabše in najbolj nevarno ostati v razmerju zaradi strahu ali obveznosti," je zaključila Daniela.