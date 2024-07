Danijela Martinović rojstni dan praznovala v slovenski restavraciji

Danijela Martinović je pred dnevi dopolnila 53 let, praznovanje ob njenem rojstnem dnevu pa je potekalo v slovenski restavraciji. Mladostna Dalmatinka je namreč znana po tem, da ima Slovenijo zelo rada, zato si je s prijatelji in fantom Josipom Plavićem privoščila večerjo in zabavo v gostili Debeluh v Brežicah pri svojem prijatelju chefu Juretu Tomiću.

Da nekateri hrvaški zvezdniki oborožujejo Slovenijo in cenijo naše kuharske chefe, ni nikakršna skrivnost. Vsaj ne, ko govorimo o Danijeli Martinović, ki se vsakič znova rada vrača v našo državo. Pri nas ji je celo tako lepo, da je letošnji rojstni dan praznovala kar v eni od brežiških gostiln.

Zvezdnica je pred dnevi dopolnila 53 let, kar je obeležila v gostili Debeluh, kjer je zanjo kuhal slovenski chef Jure Tomić. "Življenje se ne meri po letih, ki jih imamo, ampak po trenutkih, ki nam vzamejo dih. Doživela sem veliko takih trenutkov, hvala mojim najdražjim, vaša ljubezen in prijateljstvo sta najlepši darili," je zapisala ob galerijo fotografij, ki jih je delila na družbenih omrežjih in s katerimi je razkrila, kako so praznovali.

Objavila je fotografijo, na kateri pozira z maskoto medvedom, na drugi ob napisu 'vzelo mi je 53 let, da sem videti tako dobro', kasneje pa je pozirala še s svojimi prijatelji, fantom Josipom Plavićem in celo chefom Tomićem. "Hvala prijatelju Juretu Tomiću, da nas je gostil, hvala Emini, ki je s svojo kreativnostjo popestrila druženje, hvala Sandri za čudovite dekoracije torte in hvala vsem za čudovite čestitke," je zapisala presrečna Dalmatinka.

