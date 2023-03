Danijela o novem partnerju: Veliko dela z ljudmi, zato ima poseben pogled na življenje

Danijela Martinović je v začetku meseca priznala, da je ponovno zaljubljena. Razkrila je, da se je njeno srce ogrelo za kriminalista Josipa Plavića. Zdaj pa je priznala, da jo je pri 49-letnem policistu navdušil predvsem njegov pogled na življenje. Kot je povedala, je poseben in drugačen, za kar je zaslužno dejstvo, da veliko dela z običajnimi ljudmi, hkrati pa je prijazen in ustrežljiv. Hrvaška zvezdnica je tako po dveh letih, od kar je prekinila zvezo s Petrom Grašom, ponovno srečna.

"Res je poseben, drugačen. Ima drugačen pogled na življenje, saj veliko dela z ljudmi. Pomaga povsem običajnim ljudem. To redkokdaj vidiš v življenju," je priznala Danijela Martinović o svojem novem partnerju Josipu Plaviću. "Je zelo prijazen in ustrežljiv. Kar malo sem zmedena, ko govorim o njem," je še zaljubljeno priznala v hrvaški oddaji InMagazin.

icon-expand Danijela Martinović je spregovorila o tem, kako jo je osvojil njen novi fant Josip Plavić. FOTO: Instagram

Zvezdnica je še razkrila, da je 49-letni kriminalist ljubitelj glasbe in da kdaj celo kaj zaigra. "17 let je imel svojo skupino Izvan zakona, v kateri je igral kitaro in pisal pesmi. Zdaj ne piše več, a ima veliko izkušenj z glasbo," je o njuni skupni ljubezni še dodala.

Hrvaška pevka je o svojem novem izbrancu spregovorila ob predstavitvi nove pesmi Vjerujem ljudima, za katero je posnela tudi videospot. V njem je zbrala navdihujoče ljudi, med drugim so nastopili tako gasilec, paraolimpijec, humanitarki, arhitekt in avtor ter tudi deklici, ki sta jo naučili nekaj znakovnega jezika. "To je bil moj prvi stik s tem jezikom," je povedala in dodala, da je od prvega trenutka, ko je slišala pesem, vedela, da je to oda za ljudi.