Danijela o prometni nesreči: Če bi padla bolj levo ali bolj desno, bi umrla

"Padla sem iz avtomobila, samo jaz. Mama je brcala v steklo, da bi me spravila ven, saj je slišala, da nekaj pušča. Mislila je, da pušča bencin, in takrat se je zadrla, da bomo zagoreli. A to je bila rakija," je pripoved o prometni nesreči, v kateri je bila udeležena kot mlajša deklica, spregovorila Danijela Martinović .

51-letnica, ki se zadnje čase vse bolj uveljavlja kot pisateljica, čeprav pevske kariere nikakor ni opustila, je v svojih zapisih priznala, da se ji je ta nesreča zelo vtisnila v spomin. "Stekla sem na cesto, mahala z rokami nad glavo, da bi ustavila avtomobile, in kričala: Na pomoč. Več jih je odpeljalo mimo mene, spomnim se teh luči. Padal je sneg in končno se je avtomobil ustavil," je povedala in dodala: "Gospa in gospod sta moji družini pomagala iz prevrnjenega avtomobila. Vsi smo bili v redu, le mama je bila krvava po obrazu. Ti dogodki se mi še danes vrnejo v spomin."

Kot je še razkrila pevka, je gospa, ki je v nesreči pomagala njeni družini, celo dejala, da jo želi posvojiti. "Dejala je, da sama ne more imeti otrok, da bi me posvojila, če se mojim staršem kaj zgodi. Moja mama je jokala. In ni vedela, da vse slišim," je priznala.