Danijela z Instagrama zbrisala skupne fotografije z Grašem

Danijela Martinović je Grašu nehala slediti na Instagramu in z družbenega omrežja izbrisala njune skupne fotografije.

Še pred kratkim je 50-letna pevka Danijela Martinović na družbenih omrežjih spremljala profil 30-letne Hane Huljić, nove izbranke 45-letnega Petra Graša, s katerim je bila Danijela v zvezi več kot dve desetletji.

A situacija se je zdaj spremenila, saj je Danijela s seznama sledilcev odstranila Hano, hčerko Tončija in Vjekoslave Huljić. Slediti je nehala tudi svojemu nekdanjemu partnerju Grašu. A to še ni vse. Niti Grašo niti Hana ne sledita več Danijeli, čeprav so v preteklosti vsi trije prijateljevali.

Čeprav nekdanja zaljubljenca Danijela in Petar o svojem zasebnem življenju nikoli nista veliko govorila v medijih, je Danijela občasno objavila kakšno fotografijo, na kateri pozira z Grašem. Zdaj pa ni na njenem profilu o njem nobene sledi. Podobno je tudi s Petrom, ki je pustil le eno fotografijo z nekdanjo izbranko Danijelo, na kateri pa je tudi njuna glasbena kolegica, 49-letna Severina.