Danny DeVito o nekdanji soigralki Michelle Pfeiffer: Hrepenel sem po njej!

Danny DeVito je med snemanjem filma Batmanova vrnitev hrepenel po soigralki Michelle Pfeiffer . 80-letni zvezdnik je sedaj 67-letno igralko v nedavnem intervjuju le hvalil in jo celo primerjal z boginjo, ob tem pa priznal, da je bilo zaradi njegove želje po njej delo zanj zelo oteženo, saj se je moral truditi skrivati svoje občutke in občudovanje.

"Bila je tako čudovita. Hrepenel sem po njej," je povedal Colinu Farrellu , s katerim sta posnela epizodo serije intervjujev Actors on Actors pod taktirko revije Variety . "Bila je prava boginja. Če bi vedel, da bo tistega dne del prizora, ne vem, kaj bi storil. Bil sem cel zardel. Morali so mi dodati dodatno plast ličil. Bilo je zelo težko," je iskreno priznal igralec, a pozneje pojasnil, da je po njej v resnici hrepenel njegov lik Oswald Cobblepot in ne on osebno.

Zvezdnika sta se med pogovorom dotaknila tudi načina igranja, 67-letnik pa je razkril, da sam ni pristaš tega, da bi se v lik tako vživel, da bi v njem živel tudi izven prizorišča snemanja. "Ne, domov k Rhei in otrokom grem jaz. Zaigral sem nekaj precej gnusnih likov in od tega se moraš odklopiti," je povedal DeVito, ki je z ženo Rheo Perlman poročen že od leta 1982, skupaj pa imata tri otroke. Kljub temu, da sta se leta 2017 razšla, se uradno še nista ločila.

Igralca sta se dotaknila tudi težjih tem, saj sta spregovorila tudi o težavah z alkoholom. Farrell je trezen od leta 2005, DeVito pa je povedal, da se trudi manj piti. "Samo požirek vina, a sem bolj človek, ki ima rad martini in gin. Rad pokadim kakšno cigaro. Ko pa pazim na svoje zdravje, kar počnem zdaj, se izogibam pijači. Počutim se veliko bolje," je dejal 80-letnik, oba zvezdnika pa sta se strinjala, da alkohola ne pogrešata.

Pfeiffer še vedno brezčasna

Michelle Pfeiffer pa svoje oboževalce še vedno navdušuje s posnetki in fotografijami, na katerih je brez ličil. Aprila so jo počastili s posebno slovesnostjo v TCL Chinese Theatru v Los Angelesu, kjer je blestela v črni bluzi in črnih hlačah.

Igralka je od leta 1993 poročena s scenaristom in filmskim producentom Davidom E. Kelleyjem, s katerim imata 31-letno hčerko Claudio in 30-letnega Johna.