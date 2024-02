Danny DeVito in Rhea Perlman se bosta razveselila drugega vnuka

OGLAS

Lucy DeVito je noseča. 40-letna hči igralcev Dannyja DeVita in Rhee Perlman se bo z zaročensem, ki jo je za roko zaprosil poleti, razveselila svojega prvega otroka. Lucy, ki se prav tako ukvarja z igralstvom, se je pred dnevi pojavila na rdeči preprogi podelitve nagrad SAG, kjer je pozirala v družbi 75-letne mame in v rdeči obleki pokazala svoj nosečniški trebušček.

Rhea Perlman z nosečo hčerko Lucy DeVito. FOTO: Profimedia icon-expand

Junija 2023 je Perlmanova razkrila, da je ena od njenih hčera postala mati, razveselila pa se je deklice, a ni povedala ali je to bila starejša Lucy ali 38-letna Grace. Igralka, ki je nazadnje nastopila v filmu Barbie, je povedala, da je vnukinji ime Sinclair Lucille DeVito. "Obdržala sta ime DeVito, kljub temu, da je poročena in njen mož ni DeVito, a tako sta izbrala," je povedala v podkastu Wiser Than Me with Julia Louis-Dreyfus.

Danny DeVito, hči Lucy in njena mama Rhea Perlman so se skupaj udeležili podelitve nagrad emmy. FOTO: AP icon-expand

"Vsi so govorili, da se ti življenje spremeni, ko dobiš vnuka in res je. To je posebna ljubezen. Čutila sem jo, ko sem sama dobila otroke in kaj takšnega nisem občutila še nikoli prej in ponovno je tukaj. Opazovati novorojenčka je tako čudovito. Ljudje ustvarjajo nove ljudi, kar je noro," je takrat dejala.