Danny Glover razkril, da ima Alzheimerjevo bolezen: Vse bo drugače

Danny Glover je v oddaji Today z voditeljem Lesterjem Holtom razkril, da je leta 2022 dobil diagnozo Alzheimerjeve bolezni. "S tem lahko na nek način živim," je povedal zvezdnik filma Barva škrlata , ob tem pa dodal: "A sem prepričan, da ko bo bolezen napredovala, bo vse drugače."

79-letni igralec je pohvalil svojo družino in dejal, da mu vsi stojijo ob strani, z voditeljem pa je spregovorila tudi Gloverjeva hčerka Mandisa, ki je poudarila, da je zelo pomembno, da se oče sam odloča o tem, koliko svoje zasebne zgodbe bo delil in na kakšen način. "To je zelo pomembno in čas je za to. Kdaj, če ne zdaj, da govori zase? Pomembno je, saj ljudje sprašujejo, jaz pa nočem biti neiskrena in jim govoriti, da je vse v redu," je dejala.

Zvezdnik se je v intervjuju spominjal svoje dolge kariere in razkril, da je bil njegov najljubši projekt Prostori v srcu, kjer je igral s Sally Field. Mladim pa želi priučiti odnos do odgovornosti, kar bi bila njegova zapuščina, je še dejal. "Pravica je naša skupna odgovornost. Skozi življenje sem se od staršev naučil, da se ljudje lahko spremenijo. Postanejo arhitekti svojih sprememb," je dodal.