Danny Masterson se je pritožil na obsodbo v primeru dveh posilstev

Zvezdnik serije Oh, ta sedemdeseta, Danny Masterson, se je tudi uradno pritožil na razsodbo, v kateri je bil septembra 2023 obsojen na najmanj 30 let zaporne kazni, ker je bil spoznan za krivega dveh posilstev, ki sta se zgodili leta 2003. V 246 strani dolgi pritožbi je njegov odvetnik navedel, da je so bile kršene zvezdnikove pravice za pravično sojenje, med postopkom pa so bile storjene številne napake.

Igralec Danny Masterson, ki je najbolj znan po vlogah v serijah Oh, ta sedemdeseta in The Ranch, se je pritožil na obsodbo, v kateri so ga pred letom spoznali za krivega dveh posilstev iz leta 2003, odtlej pa v zaporu služi več kot 30 let dolgo kazen. Njegov odvetnik Cliff Gardner je v dokumentaciji zapisal, da sta med drugim bili storjeni dve ključni napaki, prav ti pa bi lahko bili razlog, da bi zvezdnikova pritožba tudi uspela.

Gardner trdi, da je bilo med sodnim postopkom sklenjenih več napačnih odločitev, ki so vplivale na odločitev porote in končno obsodbo, izpostavil pa je tudi, da so imeli osupljivo količino razbremenilnih dokazov, ki niso bili nikoli predstavljeni poroti. 48-letni Masterson je bil za krivega posilstev dveh žensk spoznan že maja 2023, kazen pa so mu dorekli septembra. To se je zgodilo na ponovnem sojenju, saj je porota v prvem postopku ostala neodločena, zato so sojenje razveljavili. Zvezdnik je bil spoznan za krivega v dveh od treh točk obtožnice.