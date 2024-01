Danny Masterson si še ni prislužil zaporniških privilegijev

Danny Masterson je začel s služenjem zaporne kazni, na katero je bil obsojen septembra, ko je bil spoznan za krivega posilstva. Kot poroča TMZ , je bil igralec sprejet v državni zapor North Kern v Delanu, kjer so začeli postopek razvrščanja zapornika. 47-letnika so ob prihodu uvrstili v skupino tako imenovanih privilegiranih zapornikov, ti pa imajo prepoved družinskih obiskov in dostopa do osebne lastnine, hkrati pa se omejuje dostop do zabave.

Kot še poroča TMZ, je imel Masterson v prvem tednu dovoljen en telefonski klic, v naslednjih dveh mesecih pa bo imel dovoljen en klic na mesec, dokler bo v tej skupini. Dovoljen bo imel izhod na dvorišče zapora in možnost rekreacije, vseh privilegijev, ki so jih deležni ostali zaporniki, pa bo deležen šele, ko se bo postopek razvrščanja zapornika zaključil, kar pa lahko traja 90 dni.

"Vem, da tukaj sediš neomajno s svojimi trditvami o nedolžnosti in se zato brez dvoma počutiš žrtev pravosodnega sistema, ki se ti je izneveril," je sodnica višjega sodišča v Los Angelesu Charlaine F. Olmedo povedala Mastersonu ob izreku sodbe. "Ampak gospod Masterson, vi tukaj niste žrtev. Vaša dejanja pred 20 leti so nekomu odvzela glas in izbiro. Tako ali drugače se boste morali sprijazniti s svojimi prejšnjimi dejanji in njihovimi posledicami," je še dodala.

Masterson bo po 25 letih in pol upravičen do pogojnega izpusta, lahko pa bo v zaporu dosmrtno. Kmalu po obsodbi je Mastersonova žena, igralka Bijou Phillips, vložila zahtevo za ločitev, potem ko mu je ves čas sojenja stala ob strani. Poročena sta bila 12 let, skupaj pa imata devetletno hči.