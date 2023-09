Danny Masterson zaradi posilstva obsojen na najmanj 30 let zapora

Preden je bil Danny Masterson obsojen, sta dve ženski, ki sta ga obtožili posilstva, podali izjavi o vplivu na žrtve. "Ko si me posilil, si mi kradel," je dejala Mastersonova žrtev iz leta 2003, poroča Associated Press. "To je tisto, kar je posilstvo, kraja duha," je še povedala in nadaljevala: "Patetičen si, moten in popolnoma nasilen. Svet je boljši, če si v zaporu."

Danny Masterson je zaradi posilstva dveh žensk obsojen na 30 let do dosmrtne ječe.

Masterson je bil leta 2020 obtožen nasilnega posilstva treh žensk v ločenih incidentih med letoma 2001 in 2003. Januarja 2021 se je izrekel za nedolžnega v vseh treh točkah obtožnice. Takrat je Mastersonov odvetnik Tom Mesereau v izjavi za revijo People dejal: "Gospod Masterson je nedolžen in prepričani smo, da bo oproščen, ko bodo končno prišli na dan vsi dokazi in bodo priče imele priložnost pričati."

Vsi zločini so se zgodili na Mastersonovem domu, so povedali tožilci, in vse tri tožnice so maja 2021 na predhodnem zaslišanju pričale in podrobno opisale dogajanje. Mastersonu so zaradi obtožb prvotno sodili konec leta 2022, vendar je bilo sojenje razveljavljeno, ker porotniki niso mogli doseči soglasne sodbe. Deset od 12 porotnikov je na podlagi predloženih dokazov ugotavljajo, da Masterson ni kriv.

Številne obtožbe proti Mastersonu so se prvič pojavile marca 2017, ko je oddelek za rope in umore losangeleške policije potrdil, da poteka preiskava obtožb o spolnem napadu zoper igralca. Novembra 2017 je HuffPost poročal, da je četrta ženska Mastersona obtožila, da jo je v zgodnjih 2000-ih posilil.

Ko so obtožbe prišle v javnost, so Mastersona odstranili iz serije The Ranch - v kateri je nastopil skupaj z nekdanjim kolegom iz serije Oh, ta sedemdeseta Ashtonom Kutcherjem. Agencija United Talent je prav tako prekinila sodelovanje z igralcem.