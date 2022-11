Danny Masterson zavrnil pričanje v sojenju, kjer ga obtožujejo posilstev

Danny Masterson , zvezdnik najstniške serije Oh, ta sedemdeseta , se je odločil, da ne bo pričal v sojenju, kjer ga tri ženske obtožujejo posilstev. Zvezdnikovega zagovornika in tožilstvo tako čakajo le še zaključni govori, sodnica Charlaine Olmedo pa bo tako že kmalu lahko razglasila razsodbo.

Odvetnik je sicer vložil tudi zahtevo za zavrnitev primera, a je sodnica ni sprejela. Med sojenjem so na sedež za priče že sedle vse tri ženske, ki so s svojim čustvenim opisovanjem dogodkov povedale svojo plat zgodbe. Podprla jih je tudi četrta ženska, ki naj bi jo igralec posilil leta 1996.

Vse tri domnevne žrtve se bile pripadnice scientološke cerkve, ko naj bi se posilstva zgodila, dve izmed njih pa sta dejali, da so ju pripadniki prepričevali, naj zvezdnika ne ovadita. Vse tri so pred sodnico zatrdile, da so jih, odkar so se leta 2016 odločile za ovadbo, nadlegovali in ustrahovali.