Danny Masterson znova na sodišču: 'Obtožbe so politično obarvane'

Ameriški igralec, najbolj znan po vlogi v humoristični seriji Oh, ta sedemdeseta!, je bil pred tremi meseci aretiran in spoznan za krivega zaradi posilstva treh žensk. Z razsodbo se ne strinja njegov odvetnik, ki trdi, da so obtožbe politično obarvane, ker želi okrožna državna tožilka Jackie Lacey s tem dobiti politične točke na ameriških volitvah.

Danny Masterson se je znova zglasil na sodišču v Los Angelesu, kjer je njegov odvetnik Tom Mesereau zatrdil, da je igralec nedolžen. 44-letnik je bil aretiran letos junija, a je poravnal varščino v višini 2,8 milijona evrov.

icon-expand Danny Masterson je poravnal varščino, a še vedno išče pravico. FOTO: Profimedia

Obtoženec se sicer na obsodbo ni pritožil, kljub temu pa je odvetnik dejal, da se okrožna državna tožilka Jackie Lacey sklicuje na dogodke, ki so se zgodili pred 20 leti, prav tako pa je njena tožba politične narave. "Večkrat so bili poskusi politiziranja tega primera," je dejal Mesereau, ki je zastopal tudi Billa Cosbyja in Michaela Jacksona."Ni kriv in to bomo tudi dokazali." Namestnik državne tožilke Reinhold Mueller je izjave označil za zgolj špekulacije brez dejanske podlage."Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bi ublažili medijski pomp, ki se dogaja okrog tega primera,"je še dejal igralčev odvetnik."Smo tukaj, da zaščitimo njegove pravice."

icon-expand Igralčev odvetnik si prizadeva, da bi dokazali njegovo nedolžnost. FOTO: Profimedia

Sodnik vrhovnega sodišča Miguel T. Espinoza je sicer zahtevo obrambe glede posredovanja informacij medijev zavrnil, a je dejal, da bo podobno prošnjo še enkrat proučil. Zvezdnik je pod drobnogledom že tri leta, kljub številnim obtožbam zaradi pomanjkanja dokazov v več primerih ni bil spoznan za krivega. Danny ima sicer ogromno podporo prijateljev in oboževalcev, ki verjamejo v njegovo nedolžnost, povezan pa naj bi bil tudi s scientološko cerkvijo, ki naj bi prikrivala dokaze in želela utišati žrtve. Dogodki naj bi se zgodili med letoma 2001 in 2003, leta 2001 je posilil 23-letno žensko, aprila 2003 28-letnico, pozimi istega leta pa še 23-letnico.