Danny Trejo iz prevrnjenega avtomobila rešil otroka

75-letni ameriški igralecDanny Trejo, ki je znan predvsem po vlogah negativca v filmih, kot so Mačeta, Od mraka do zore, Desperado, Letalo prekletih, Vročina, Smrtonosna sila, Kosec, Nespečnež ... je bil pred dnevi na poti k avtomehaniku, ko je bil priča prometni nesreči. Voznica v križišču je namreč prevozila rdečo luč in se zaletela v avtomobil, ki se je prevrnil na streho.