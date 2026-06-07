Dara: Dvakrat sem želela odstopiti od Evrovizije, nato pa zmagala

Zmagovalka letošnje Evrovizije, bolgarska pevka Dara, je v novem intervjuju za BBC Newsbeat razkrila, da je skoraj dvakrat odstopila od tekmovanja, saj je želela zaščititi svoje duševno zdravje, ki je v tem času zaradi vsega dogajanja terjalo svoj davek. Na koncu je vztrajala in se v domovino vrnila z zgodovinsko prvo zmago na tem največjem glasbenem tekmovanju v Evropi.

Dara je zmagovalka Evrovizije 2026. FOTO: Profimedia

Kljub veselju na koncu pa je v zasebnosti morala prestati marsikaj. Kot je dejala, je po tem, ko so sporočili, da bo zastopala svojo državo na Dunaju, tri ure ležala v postelji in se tresla. "To je bila reakcija mojega telesa. Tri ure sem poskušala umiriti svoje telo," je dejala 27-letnica, ki je nedavno dobila diagnozo ADHD oziroma motnjo pomanjkanja pozornosti in hiperaktivnosti. Kljub temu da sprva ni veljala za favoritko, njen nastop v prvem polfinalu predvsem med oboževalci Evrovizije ni ostal neopažen. Kot so mnogi zapisali na družbenih omrežjih, je pokazala veliko osebnosti, piko na i pa je dodal tudi speven refren. A je pevka v ozadju tekmovanja morala premagovati druge bitke.

"Prvič sem želela odstopiti zaradi nekaterih določil v pogodbi, ki mi niso ustrezala," je razkrila in dodala: "Takoj za tem sem se počutila, kot da sem naredila nekaj slabega in nisem vredna. Nisem želela tvegati in izpostavljati svojega mentalnega zdravja do stopnje, da bi bilo nepopravljivo." Dara je v svoji državi zaslovela že leta 2022 po nastopu v enem od šovov. Takoj po diagnozi je dobila potrebno strokovno pomoč, ta pa jo je pripravila tudi na tako psihično in fizično zahtevno tekmovanje za izvajalce, kot je Evrovizija. "Delala sem s terapevtko, ki mi je pomagala pri obvladovanju občutkov v prostoru, polnem ljudi. Po mojem mnenju je odlično opravila svoje delo, saj sem se povsod dobro počutila," je priznala pevka, ki je ves čas izvajala dihalne vaje, risala, pisala dnevnik in meditirala.