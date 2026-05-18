Glasba

Dara po vrnitvi v domovino: 'Za bolgarsko glasbo smo naredili nekaj velikega'

Sofija, 18. 05. 2026 08.34 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Dara

Bolgarska pevka Dara se je vrnila v domovino, kjer so jo po zmagi na Evroviziji pričakali navdušeni podporniki in oboževalci. 27-letnica je prva, ki je na tem tekmovanju zastopala Bolgarijo in zmagala, najbližje temu so bili leta 2017, ko jih je zastopal Kristian Kostov in bil drugi.

Dara se je le dan pozneje, ko je s pesmijo Bangaranga zmagala na Evroviziji, vrnila v domovino. Na letališču Vasil Levski v Sofiji so jo pozdravili številni podporniki, med katerimi sta bila tudi bolgarski minister za kulturo Evtim Miloštev in župan Sofije Vasil Terziev. Kot je poročala BTA, so letalo pozdravili z vodnimi topovi.

Daro so po vrnitvi v domovino pričakali številni oboževalci.
Daro so po vrnitvi v domovino pričakali številni oboževalci.
FOTO: Profimedia

V svoji prvi izjavi po vrnitvi je Dara poudarila, koliko ta uspeh pomeni za bolgarsko glasbeno sceno. "Za bolgarsko glasbo smo naredili nekaj velikega in upam, da je to sporočilo, da si bolgarski izvajalci in umetniki zaslužijo večjo podporo," je dejala.

Dara na letališču v prestolnici Bolgarije.
Dara na letališču v prestolnici Bolgarije.
FOTO: Profimedia

"Smo izjemno nadarjeno ljudstvo in prepričana sem, da bomo pritegnili vedno več pozornosti," je dodala pevka, ki je zbrani množici na letališču zapela zmagovalno pesem Bangaranga.

dara evrovizija zmaga domovina vrnitev odziv

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Valkidžija
18. 05. 2026 10.16
O buh pumagi.
