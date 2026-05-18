Dara po vrnitvi v domovino: 'Za bolgarsko glasbo smo naredili nekaj velikega'

Dara se je le dan pozneje, ko je s pesmijo Bangaranga zmagala na Evroviziji, vrnila v domovino. Na letališču Vasil Levski v Sofiji so jo pozdravili številni podporniki, med katerimi sta bila tudi bolgarski minister za kulturo Evtim Miloštev in župan Sofije Vasil Terziev. Kot je poročala BTA, so letalo pozdravili z vodnimi topovi.

Daro so po vrnitvi v domovino pričakali številni oboževalci. FOTO: Profimedia

V svoji prvi izjavi po vrnitvi je Dara poudarila, koliko ta uspeh pomeni za bolgarsko glasbeno sceno. "Za bolgarsko glasbo smo naredili nekaj velikega in upam, da je to sporočilo, da si bolgarski izvajalci in umetniki zaslužijo večjo podporo," je dejala.

Dara na letališču v prestolnici Bolgarije. FOTO: Profimedia