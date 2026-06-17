Dara z Đokovićem in njegovo hčerko zaplesala na Bangaranga

"Najbolj nepričakovano srečanje, ki se je hkrati zdelo, kot da se je moralo zgoditi," je ob videu, ki ga je delila na družbenem omrežju, zapisala pevka Dara. Bolgarka, ki je letos slavila na Evroviziji, na posnetku pleše na svojo uspešnico skupaj s teniškim zvezdnikom Novakom Đokovićem in njegovo hčerko, vsi pa družno izvajajo njeno koreografijo, s katero je pred mesecem na Dunaju prepričala gledalce in strokovno komisijo.
"Kako majhen je ta svet. Ko usoda spregovori, poslušaš in zaplešeš Bangaranga. Včeraj sem po naključju med večerjo srečala Novaka," je pojasnila 27-letnica, kraja srečanja pa ni razkrila. Kmalu po objavi so se med komentarji oglasili številni sledilci, ki so ji predlagali, da pride nastopat v Srbijo, nekateri pa so trojico označili za ikonično.
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