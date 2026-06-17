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Tuja scena

Dara z Đokovićem in njegovo hčerko zaplesala na Bangaranga

London, 17. 06. 2026 18.50 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Dara in Novak Đoković

Bolgarska pevka Dara, ki je zmagala na letošnji Evroviziji, je na družbenem omrežju delila video, na katerem v družbi teniškega asa Novaka Đokovića in njegove hčerke pleše na svojo uspešnico Bangaranga in požela veliko navdušenja oboževalcev.

"Najbolj nepričakovano srečanje, ki se je hkrati zdelo, kot da se je moralo zgoditi," je ob videu, ki ga je delila na družbenem omrežju, zapisala pevka Dara. Bolgarka, ki je letos slavila na Evroviziji, na posnetku pleše na svojo uspešnico skupaj s teniškim zvezdnikom Novakom Đokovićem in njegovo hčerko, vsi pa družno izvajajo njeno koreografijo, s katero je pred mesecem na Dunaju prepričala gledalce in strokovno komisijo.

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"Kako majhen je ta svet. Ko usoda spregovori, poslušaš in zaplešeš Bangaranga. Včeraj sem po naključju med večerjo srečala Novaka," je pojasnila 27-letnica, kraja srečanja pa ni razkrila. Kmalu po objavi so se med komentarji oglasili številni sledilci, ki so ji predlagali, da pride nastopat v Srbijo, nekateri pa so trojico označili za ikonično.

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