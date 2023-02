Dave Bautista v dvomih: Sem preveč neprivlačen za romantične komedije?

54-letni zvezdnik je pred kratkim na premieri svojega zadnjega filma Knock at the Cabin v New Yorku priznal, da mu filmski ustvarjalci še nikoli niso ponudili vloge v romantični komediji. "Nisem še dobil ponudbe za kakšno romantično vlogo. Še vedno imam upanje, da se nekoč preizkusim tudi v tem. Iskal bom priložnosti," pa nad svojimi željami ni obupal nekdanji rokoborec.

Igralec, ki je zaslovel z vlogo v Marvelovem filmu Varuhi galaksije, se je pred igralsko in celo pred rokoborsko kariero preživljal kot redar. "V svojih dvajsetih do tridesetih letih sem delal kot redar. Večkrat se je našel kakšen pijanec, ki se je hotel stepsti z mano," je povedal in dodal, da je bil to eden od razlogov, da se je začel ukvarjati z rokoborbo. "Vseeno zdaj raje rešujem stvari s pogovorom. Ponosen sem, da nisem več tak tip, ki se želi samo tepsti," je še poudaril.