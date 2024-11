Dave Coulier soigralcem diagnozo razkril v skupinskem sporočilu

Igralci John Stamos , Candace Cameron Bure , Andrea Barber , Jodie Sweetin , Lori Loughlin , Scott Weinger in ustvarjalec serije Polna hiša Jeff Franklin so za diagnozo prijatelja in kolega Dava Coulierja izvedeli skupaj. Igralec, ki je nedavno prejel diagnozo raka limfatičnega sistema in se trenutno zdravi s kemoterapijo, je namreč novico sporočil kar v skupinskem sporočilu. Zakaj?

Kot je razkril v ekskluzivnem intervjuju za revijo People, ni želel, da bi novico slišali od koga drugega. Dolgoletni prijatelji in sodelavci so mu takoj ponudili pomoč in vzpodbudne besede. "Resnično je velika ljubezen, ki jo imamo drug do drugega. Toliko let smo bili tam drug za drugega in to je res izjemno."

Že tako povezano zasedbo kultne serije je pred dvema letoma dodatno povezala smrt igralca Boba Sageta. "Mislim, da ne cenimo samo naših skupnih življenj, ampak cenimo svoja življenja. Cenimo te dobre trenutke in pozitivne trenutke, ki smo jih lahko delili. In mislim, da se ta pozitiva prenese na druge ljudi. Ko sem s to skupino ljudi, ni veliko negativnih stvari. V resnici sta samo smeh in pozitiva in to zelo cenimo," je povedal Coulier.

Za zelo dobrega prijatelja se je v času zdravljenja izkazal John Stamos, ki bolnega igralca ni podprl le na Instagramu, temveč tudi v resničnem življenju; družbo mu bo namreč delal na kemoterapijah. "Komaj čakam, da me obišče," je povedal Coulier. "Rekel mi je, da bo, če želim spati, samo sedel poleg mene. Je kot brat. Pravi brat."