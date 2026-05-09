Dave Coulier v boju z rakom vidno shujšal: Že mesece nisem normalno jedel

Los Angeles, 09. 05. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

K.Z.
Dave Coulier

Igralec Dave Coulier, ki je znan po seriji Polna hiša, je v začetku leta 2025 razkril, da je zbolel za rakom, v nedavni objavi na družbenem omrežju pa je dejal, da je v težkem boju z boleznijo izgubil 20 kilogramov. 66-letnik ima raka limfnega sistema, ki ga je marca istega leta premagal, a dobil devet mesecev pozneje diagnozo raka grla in jezika.

Dave Coulier še vedno trpi posledice zdravljenja s kemoterapijami in obsevanjem, s katerimi se je boril proti raku limfnega sistema, nato pa še jezika in grla. Čeprav je februarja sporočil, da je bolezen v mirovanju, pa si fizično še ni opomogel. Kot so opazili njegovi zvesti sledilci, je 66-letnik vidno shujšan in težko govori, ta pa je sedaj dejal, da se še vedno bori s stranskimi učinki zdravil.

"Že nekaj časa nisem nič objavil, nazadnje pa je nekdo od vas pripomnil, da sem videti in slišati drugače. To, kar vidite, so posledice stranskih učinkov obsežnih obsevanj, ki sem jih prestal med zdravljenjem raka grla. Že več mesecev nisem normalno jedel, zato sem izgubil 20 kilogramov. Kar vidite, so posledice, ki so vplivale tudi na moj govor," je dejal v videu, ki ga je delil na družbenem omrežju.

"Če povzamem, sem bil pred letom in pol diagnosticiran z rakom limfnega sistema, ki so ga zdravili s kemoterapijami, po katerih so mi sedaj znova začeli rasti lasje. Po zadnjih izvidih mi dobro kaže glede zdravljenja obeh rakov, zato smo vsi zadovoljni," je še dodal.

Kljub dobrim novicam pa je zvezdnik previden. Povedal je, da ima občutek, kot da ga rak vedno spremlja in je v ozadju njegovih misli. Da je bilo zdravljenje težko, je povedala tudi njegova žena, ki je dodala, da se zvezdnik s situacijo dobro spoprijema.

Razlagalnik

Limfom je vrsta raka, ki se razvije v limfocitih, to so bele krvničke, ki so ključni del človeškega imunskega sistema. Te celice se nahajajo v bezgavkah, vranici, priželjcu, kostnem mozgu in drugih delih telesa. Pri limfomu začnejo te celice nenadzorovano rasti in se deliti, kar lahko povzroči otekle bezgavke, utrujenost, vročino in hujšanje. Poznamo dve glavni vrsti limfoma: Hodgkinov limfom in ne-Hodgkinov limfom, zdravljenje pa se običajno osredotoča na kemoterapijo, obsevanje ali imunoterapijo.

Obsevanje glave in vratu je zelo zahteven postopek, saj se visoki odmerki sevanja usmerijo na občutljiva tkiva v ustni votlini in grlu. To pogosto povzroči vnetje sluznice, znano kot mukozitis, ki povzroča hude bolečine pri požiranju in govorjenju. Poleg tega lahko obsevanje poškoduje žleze slinavke, kar vodi v kronično suha usta, ter spremeni okus hrane. Zaradi teh fizičnih ovir bolniki pogosto težko uživajo trdno hrano, kar neizogibno vodi do znatne izgube telesne teže in sprememb v artikulaciji govora.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Ali lahko nosečnice jedo hrano z žara?
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Razkrila, zakaj je nosila krvavo obleko
Dnevni horoskop: Strelci bodo nemirni, šarm dvojčkov bo neustavljiv
Romantična krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Mit, ki mu verjame ves internet: ali se res bolj ljubimo, če se hitro razjezimo?
Brez okončin s plesnimi gibi navdihuje milijone ljudi po vsem svetu
Hailey Bieber zjutraj prisega na olivno olje z limono – je napitek smiseln?
Ne ignorirajte kašlja - lahko gre za prvi znak tuberkuloze
Najbolj zdrav kruh, ki ga mnogi obožujejo – je dobro, če ga jeste vsak dan?
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
To dela pri 83? Najbolj gibčna babica mode navdušila
Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?
Pri 63 slovenska pevka še vedno ena lepših na sceni
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Slavni igralec med vožnjo z motorjem naletel na kačo
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Blanca
Sanjski moški
Kmetija
Naključni morilec
