Dave Coulier v boju z rakom vidno shujšal: Že mesece nisem normalno jedel

Dave Coulier še vedno trpi posledice zdravljenja s kemoterapijami in obsevanjem, s katerimi se je boril proti raku limfnega sistema, nato pa še jezika in grla. Čeprav je februarja sporočil, da je bolezen v mirovanju, pa si fizično še ni opomogel. Kot so opazili njegovi zvesti sledilci, je 66-letnik vidno shujšan in težko govori, ta pa je sedaj dejal, da se še vedno bori s stranskimi učinki zdravil.
"Že nekaj časa nisem nič objavil, nazadnje pa je nekdo od vas pripomnil, da sem videti in slišati drugače. To, kar vidite, so posledice stranskih učinkov obsežnih obsevanj, ki sem jih prestal med zdravljenjem raka grla. Že več mesecev nisem normalno jedel, zato sem izgubil 20 kilogramov. Kar vidite, so posledice, ki so vplivale tudi na moj govor," je dejal v videu, ki ga je delil na družbenem omrežju.
"Če povzamem, sem bil pred letom in pol diagnosticiran z rakom limfnega sistema, ki so ga zdravili s kemoterapijami, po katerih so mi sedaj znova začeli rasti lasje. Po zadnjih izvidih mi dobro kaže glede zdravljenja obeh rakov, zato smo vsi zadovoljni," je še dodal.
Kljub dobrim novicam pa je zvezdnik previden. Povedal je, da ima občutek, kot da ga rak vedno spremlja in je v ozadju njegovih misli. Da je bilo zdravljenje težko, je povedala tudi njegova žena, ki je dodala, da se zvezdnik s situacijo dobro spoprijema.
Limfom je vrsta raka, ki se razvije v limfocitih, to so bele krvničke, ki so ključni del človeškega imunskega sistema. Te celice se nahajajo v bezgavkah, vranici, priželjcu, kostnem mozgu in drugih delih telesa. Pri limfomu začnejo te celice nenadzorovano rasti in se deliti, kar lahko povzroči otekle bezgavke, utrujenost, vročino in hujšanje. Poznamo dve glavni vrsti limfoma: Hodgkinov limfom in ne-Hodgkinov limfom, zdravljenje pa se običajno osredotoča na kemoterapijo, obsevanje ali imunoterapijo.
Obsevanje glave in vratu je zelo zahteven postopek, saj se visoki odmerki sevanja usmerijo na občutljiva tkiva v ustni votlini in grlu. To pogosto povzroči vnetje sluznice, znano kot mukozitis, ki povzroča hude bolečine pri požiranju in govorjenju. Poleg tega lahko obsevanje poškoduje žleze slinavke, kar vodi v kronično suha usta, ter spremeni okus hrane. Zaradi teh fizičnih ovir bolniki pogosto težko uživajo trdno hrano, kar neizogibno vodi do znatne izgube telesne teže in sprememb v artikulaciji govora.
