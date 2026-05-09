Dave Coulier v boju z rakom vidno shujšal: Že mesece nisem normalno jedel

Dave Coulier še vedno trpi posledice zdravljenja s kemoterapijami in obsevanjem, s katerimi se je boril proti raku limfnega sistema, nato pa še jezika in grla. Čeprav je februarja sporočil, da je bolezen v mirovanju, pa si fizično še ni opomogel. Kot so opazili njegovi zvesti sledilci, je 66-letnik vidno shujšan in težko govori, ta pa je sedaj dejal, da se še vedno bori s stranskimi učinki zdravil.

"Že nekaj časa nisem nič objavil, nazadnje pa je nekdo od vas pripomnil, da sem videti in slišati drugače. To, kar vidite, so posledice stranskih učinkov obsežnih obsevanj, ki sem jih prestal med zdravljenjem raka grla. Že več mesecev nisem normalno jedel, zato sem izgubil 20 kilogramov. Kar vidite, so posledice, ki so vplivale tudi na moj govor," je dejal v videu, ki ga je delil na družbenem omrežju.

"Če povzamem, sem bil pred letom in pol diagnosticiran z rakom limfnega sistema, ki so ga zdravili s kemoterapijami, po katerih so mi sedaj znova začeli rasti lasje. Po zadnjih izvidih mi dobro kaže glede zdravljenja obeh rakov, zato smo vsi zadovoljni," je še dodal.

Kljub dobrim novicam pa je zvezdnik previden. Povedal je, da ima občutek, kot da ga rak vedno spremlja in je v ozadju njegovih misli. Da je bilo zdravljenje težko, je povedala tudi njegova žena, ki je dodala, da se zvezdnik s situacijo dobro spoprijema.