Dave Grohl po priznanju nezvestobe v javnosti brez poročnega prstana

Pevec skupine Foo Fighters, Dave Grohl, je v začetku meseca septembra javnosti sporočil, da je postal oče nezakonski hčerki, s svojim razkritjem pa je šokiral javnost, saj je že dve desetletji srečno poročen. 55-letnega glasbenika odtlej v javnosti le redko videvajo, vedno glasnejše pa so tudi govorice o ločitvi z Jordyn Blum, s katero imata tri hčerke.

OGLAS

Dava Grohla, pevca skupine Foo Fighters, so v javnosti nedavno v objektive ujeli fotografi, najbolj pozorni pa so opazili, da 55-letni glasbenik ni nosil poročnega prstana. Govorice, da je njegov zakon z Jordyn Blum na majavih tleh, se pojavljajo že od septembra, ko je nekdanji bobnar Nirvane sporočil, da je postal oče nezakonske hčerke, njegovo družino pa je nezvestoba prav tako presenetil kot preostalo javnost.

Dave Grohl je bil znova opažen brez poročnega prstana. FOTO: Profimedia icon-expand

Grohla so ujeli v objektive na eni od bencinskih črpalk v Los Angelesu, ko je natočil gorivo, pa se je odpravil v trgovino, kjer je plačal, k avtomobilu pa se je vrnil s kavo in zavojčkom cigaret. Zvezdnik tistega dne ni nosil poročnega prstana, očividci pa so ga opisali kot slabo razpoloženega. To pa ni bilo prvič, da so glasbenika opazili brez prstana. Nedavno so ga opazili pred isto trgovino, takrat pa je fotografom povedal, da upa, da bosta z ženo uspela premagati zakonske težave, saj se ne želi ločiti.

Dave Grohl FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnika pa ne težijo le težave v zakonu, temveč tudi s skupino. Foo Fighters so namreč pred dnevi sporočili, da je njihova turneja, na katero bi se morali podati prihodnje leto, odpovedana. Poleti 2025 bi morali med drugim nastopiti tudi na francoskem festivalu Hellfest, organizatorji pa so sporočili, da bodo namesto njih na oder stopili Muse, ki bodo družbo delali skupinama Linkin Park in Korn. 'Postal sem oče nezakonske hčerke' Grohl je v začetku septembra na družbenem omrežju delil zapis: "Nedavno sem postal oče novorojenki, ki se je rodila izven mojega zakona. Želim biti ljubeč oče in jo podpirati. Ljubim svojo ženo in najine tri hčerke, zato bom storil vse, kar je v moji moči, da si ponovno prislužim njihovo zaupanje in odpuščanje."