Dave Grohl: Postal sem oče nezakonski hčerki

Dave Grohl , najbolj znan kot bobnar skupine Nirvana in pevec zasedbe Foo Fighters , je na družbenem omrežju presenetil z novico, da je postal oče nezakonski hčerki. 55-letnik, ki je od leta 2003 poročen z Jordyn Blum , s katero imata tri hčerke, je v objavi na Instagramu dodal še, da ima rad svojo družino in se sedaj trudi, da bi si ponovno pridobil njihovo zaupanje in si prislužil odpuščanje.

"Hvaležni bomo za obzirnost do vseh vpletenih otrok," je še pripisal glasbenik, ki nadaljnjih podrobnosti o novorojenki in ljubici ni razkril, izklopil pa je tudi možnost komentiranja objave.

Pred Blumovo je bil poročen s fotografinjo Jennifer Leigh Youngblood, njun zakon pa se je leta 1997 po treh letih končal. Razlog za ločitev je bila Davova nezvestoba.

Grohl je zaslovel kot bobnar skupine Nirvana, Kurtu Cobainu in Kristu Novoselicu pa se je pridružil leta 1990 in z njima deloval do pevčeve smrti leta 1994. Pozneje je ustanovil skupino Foo Fighters, v kateri je sam stopil pred mikrofon in poprijel za kitaro, v letih delovanja pa so izdali številne uspešnice.