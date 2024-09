Dave Grohl pred razkritjem novice o nezakonskem otroku obiskal ločitvenega odvetnika

"Nedavno sem postal oče novorojenki, ki se je rodila izven mojega zakona. Želim biti ljubeč oče in jo podpirati," je zapisal v objavi na Instagramu in dodal, da ima rad svojo ženo in njune otroke ter da se trudi povrniti njihovo zaupanje in pridobiti odpuščanje. "Hvaležni bomo za obzirnost do vseh vpletenih otrok," je še pripisal glasbenik, ki nadaljnjih podrobnosti o novorojenki in ljubici ni razkril, izklopil pa je tudi možnost komentiranja objave.

Nekdanji bobnar skupine Nirvana identitete novorojenkine matere ni razkril, prav tako ni delil podrobnosti o deklici. Grohl ima z Blumovo 18-letno Violet Maye, 15-letno Harper Willow in 10-letno Ophelio Saint. Njegova najstarejša hči je po očetovi novici izbrisala svoj profil na Instagramu, enako pa je pozneje storila tudi Harper.