David Attenborough razglašen za 'borca za Zemljo'

Okoljevarstvenik, biolog in priljubljen glas številnih dokumentarcev o okolju David Attenborough je bil nedavno razglašen za 'borca za Zemljo'. Poseben naziv mu je podelil program Združenih narodov za okolje, pri čemer je njihova izvršna direktorica Inger Anderson dejala: "Če imamo možnost, da preprečimo uničenje podnebja in padec biotske raznovrstnosti ter očistimo onesnažene ekosisteme, je to zato, ker se nas je na milijone zaljubilo v planet, ki ga je ujel na filmski trak."

"Pred petdesetimi leti so bili kiti po vsem svetu na robu izumrtja. Vendar so se ljudje povezali in zdaj je v morju več kitov, kot jih je kadarkoli videl katerikoli človek. Vemo, kakšne so težave, in vemo, kako jih rešiti. Manjka nam le še enotno delovanje," pa je ob tem opozoril Attenborough, ki je pred lanskim podnebnim vrhom COP26 v Glasgowu pozval k "pogumnemu ukrepanju" in podpori lokalnim skupnostim in lastnikom zemljišč, da bodo lahko ustvarili večja območja divjine na kopnem in na morju in s tem zaščitili človeštvo.

Med dosedanjimi prejemniki nagrade sta med drugim tudi predsednica vlade Barbadosa Mia Mottley in dobrodelna organizacija SeaWomen of Melanesia. Program Združenih narodov za okolje (UNEP) je nagrado borca za Zemljo uvedel leta 2005, podeljujejo pa jo vsako leto. Nagrada služi kot priznanje za izredno požrtvovalnost pri varstvu okolja, podeljujejo pa jo predvsem javnim osebnostim iz sveta politike, gospodarstva in civilne družbe.