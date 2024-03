David Beckham: 20 let sem čakal, da me oče pohvali

V dokumentarnem filmu o zvezdniku, ki je izšel lani, je priznal, da sta mu ravno očetova trda vzgoja in grobo ravnanje pomagala pri kariernem padcu, ko so ga leta 1998 obtožili za izpad Anglije s svetovnega prvenstva.

"Mislim, da sem se znal spopasti z zlorabami navijačev. Mislim, da sem lahko to prebrodil ravno zaradi svojega očeta in njegovega obnašanja do mene. Moj oče je bil popolnoma obseden z Unitedom. Njegove sanje so bile imeti sina, ki bi igral za Manchester United. Z očetom sva trenirala ure in ure. Leva noga, desna noga, znova in znova in vse je bilo v nadzoru. Zabijal je žogo in rekel 'ni dovolj dobro, ponovi to'."