David Beckham 50. rojstni dan praznoval z 'londonsko družbo'

David Beckham se, kljub selitvi čez Atlantik, zelo rad vrača v domovino. Na Otoku je praznoval tudi svoj 50. rojstni dan, kjer so mu družbo v znani londonski restavraciji delali zvezdniški prijatelji in družinski člani. Skupaj z ženo Victorio in tremi od štirih otrok je tako že tretjič praznoval abrahama, v London pa ni pripotoval njegov najstarejši sin Brooklyn, ki je v sporu z enim od bratov.

Prihod slavnih gostov so v objektive ujeli tudi ulični fotografi, zato je znano, da so z nekdanjim nogometašem praznovali dolgoletna družinska prijateljica, igralka Eva Longoria, ki je v London pripotovala z možem in sinom, igralec Tom Cruise, kuharski mojster Gordon Ramsay z ženo in režiser Guy Richie. Beckhamova, ki utrinke zasebnega življenja delita s sledilci na družbenih omrežjih, fotografij še nista objavila.