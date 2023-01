David Beckham delil družinsko fotografijo brez sina Brooklyna

Odkar se je najstarejši sin Davida in Victorie Beckham poročil, se je marsikateri družinski običaj Beckhamovih spremenil. Brooklyna so tako pogrešali v tradicionalnih svilenih pižamah, ki so jih oblekli med božičnimi prazniki, pridružil pa se jim ni niti ob vstopu v novo leto.

David Beckham je na družbenem omrežju delil družinsko fotografijo silvestrovanja, na njej pa ob Victorii, 20-letnem Romeu, 17-letnem Cruzu in 11-letni Harper manjka njegov najstarejši sin Brooklyn. Kot je dodal nekdanji nogometni zvezdnik, je 23-letnika zelo pogrešal. icon-expand Družina Beckham je v novo leto vstopila brez Brooklyna. FOTO: Instagram Brooklyn je novo leto pričakal z ženo Nicolo Peltz in njeno družino, kot je znano, pa si njegova mati in žena nista preveč blizu. David je ob fotografiji, na kateri družinski člani stojijo na prostem pod ognjemetom pripisal: "Srečno novo leto vam želimo Beckhamovi. Brooklyn, pogrešamo te!" 23-letni Beckham je nedavno priznal, da ga je pred poroko z Nicolo skrbelo, da ga bo ta zaradi spora z njegovo materjo pustila pred oltarjem. Par se je poročil na posestvu nevestine družine na Floridi, med številnimi gosti pa so bili tudi zvezdniški povabljenci, kot so nekdanja teniška igralka Serena Williams, kuharski mojster Gordon Ramsay in igralka Eva Longoria. PREBERI ŠE Poroko Brooklyna Beckhama in Nicole Peltz navdihnila Bowie in Iman Sporu med Nicolo in Victorio naj bi botrovala nevestina odločitev, da na poroki ne bo nosila obleke, ki jo je oblikovala modna hiša Beckhamove, Brooklyn pa je povedal: "Bil sem malce nervozen. V resnici sem bil kar precej nervozen. Tik pred poroko sem razmišljal, kaj pa če je ne bo pred oltar." Njegovi dvomi so se razblinili takoj, ko je nevesta prikorakala v cerkev. "Poročiti bi se moral s svojo najboljšo prijateljico, razmišljal pa sem o tem, ali se morda ona noče. Takoj ko je prišla v cerkev, sem planil v jok. Bil je čudovit dan," je povedal v intervjuju za Interview Magazine. Govorice, da Victoria in Nicola nista v najboljših odnosih, so v javnost pricurljale kmalu po poroki, saj se je nevesta tik pred poroko odločila, da bo do oltarja raje kot v obleki Beckhamove prišla v klasični obleki modne hiše Valentino.