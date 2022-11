David Beckham delil posnetek ponovne združitve Spice Girls

Pred dnevi so se ob praznovanju 50. rojstnega dne pevke Geri Halliwell ponovno združile članice skupine Spice Girls. Srečanje je posnel tudi David Beckham, čigar žena Victoria je bila prav tako del skupine, na posnetku, ki ga je objavil na Instagramu, pa skupaj z modno oblikovalko hit Say You'll Be There iz leta 1996 pojejo in plešejo še Geri, Emma Bunton in Mel C. Mel B se praznovanja ni udeležila.