David Beckham delil posnetek priprave cmokov pred kitajskim novim letom

Na uradnem Instagram profilu nekdanjega nogometaša Davida Beckhama je pristal nov videoposnetek, v katerem si je 44-letnik nadel kuharsko obleko in se preizkusil v vlogi kuharja. Pred kitajskim novim letom, ki se je začelo z današnjim dnem, se je Beckham odločil pripraviti priljubljene kitajske cmoke in bil kasneje, kot je ob videoposnetku tudi zapisal, nad svojo kulinarično mojstrovino tudi navdušen – še posebej zato, ker je kitajske cmoke pripravljal prvič. Vsem svojim sledilcem in širši javnosti je v kitajščini zaželel srečno novo leto, nato pa nadaljeval z besedami v angleščini: ''Pred praznovanjem kitajskega novega leta sem se lotil priprave kitajskih cmokov. Vam in vašim družinam želim vse dobro.''

Kitajci po vsem svetu danes praznujejo novo leto – leto, ki bo po kitajski astrologiji minilo v znamenju podgane. Poznavalci astrologije in feng šuja ob tem opozarjajo, da bi morali biti pozorni na dogodke iz preteklosti, točneje izpred 12 let, ko je bilo po kitajskem ciklu ravno tako leto podgane. Leta 2008 smo doživeli upad gospodarske rasti, finančne zlome in krizo, pretresljivi dogodki pa naj bi nas čakali tudi letos. Rušilo naj bi se vse 'staro in neuporabno' in se zaradi simbolike podgane, ki je po kitajskem astrološkem ciklusu začetnica 12 znamenj, začenjalo graditi novo. Posamezniki naj bi se tako poleg sprememb na globalni ravni soočali tudi s spremembami na osebnem nivoju. Prisotne naj bi bile tendence po spremembah na kariernem področju, osebni rasti in odnosih z drugimi ljudmi.

V kitajski astrologiji poznamo 12 znamenj, ki si sledijo po sledečem vrstnem redu: podgana, bivol, tiger, zajec (mačka), zmaj, kača, konj, koza, opica, petelin, pes, prašič. David Beckham, ki se je rodil leta 1975, se je po kitajski astrologiji rodil v znamenju zajca. Njegovo astrološko znamenje po zahodnjaški astrologiji je bik, poznavalci astrologije pa trdijo, da gresta ti dve znamenji skladno z roko v roki. Beckham naj bi bil po opisu znamenj na eni od astroloških spletnih strani oseba, ki je pijetna, zaupljiva in želi pomagati drugim ljudem.