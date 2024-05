David Beckham ima novo strast: preizkuša se v vlogi kmeta

49-letnik se je odločil, da se preizkusi v vlogi kmeta. Na svojem domačem vrtu namreč vzgaja kokoši. Svoj nov hobi je zvezdnik oboževalcem razkril kar z objavo posnetka na Instagramu , na katerem iz kokošnjaka spusti svoje nove prijatelje, ki mu z navdušenjem sledijo po celem vrtu. "Dobro jutro," je pripisal ob posnetek, s katerim je nasmejal oboževalce. David je z družino že v času epidemije korona virusa začel sam pridelovati svojo hrano. Izdelovali so med, obenem pa imajo poleg kokoši še velik hlev in ovce.

Pod objavo je zbral več kot 3,2 milijona všečkov, v komentarjih pa si je prislužil veliko zabavnih komentarjev. "Celo tvoji piščanci so videti dobro" in "Kako so lepi" so Beckhamove domače živali pohvalili številni, pod objavo pa se je oglasil tudi Jeremy Clarkson. "Vidim, da imaš tudi ti težave z letali," je zapisal o zvoku letala, ki spremlja celoten posnetek. Tudi njegov komentar si je prislužil številne reakcije sledilcev.