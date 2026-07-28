David Beckham in Michael Jordan skupaj na dopustu v Španiji

Poletni dnevi so vsekakor najboljši v dobri družbi, česar se zavedata tudi David Beckham in Michael Jordan. Nekdanja vrhunska športnika so opazili na skupnem dopustovanju v španskem obmorskem mestu Ibiza, kjer sta se mudila s svojima soprogama, Victorio Beckham in Yvette Prieto.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right David in Victoria Beckham Profimedia

Michael Jordan in Yvette Prieto Profimedia



Radovedni fotografi so v svoje objektive ujeli trenutke, ko sta se športni legendi skupaj s svojimi bljižnjimi družila ob dobri hrani na skupnem kosilu v enem izmed lokalnih letovišč. Tako nekdanji nogometaš kot tudi košarkar sta znana po tem, da po končanih profesionalnih karierah uživata v luksuznem življenjskem slogu. Ibiza tako ostaja njuna priljubljena poletna destinacija v poletnih mesecih.

Na kosilu se jim je pridružil tudi Romeo Beckham s svojo partnerico Kim Turnbull. FOTO: Profimedia

Na priljubljenem španskem otoku, pa zakonca Beckham nista bila sama, temveč jima je družbo delal tudi eden od sinov. Na kosilu se jim je namreč pridružil tudi Romeo Beckham s svojo partnerico Kim Turnbull. Po poročanju prisotnih očividcev je šlo za neformalno srečanje, prav tako v bližini ni bilo nobenih varnostnikov. Celotna ekipa je delovala kot povezana skupina, ki si deli poletne počitnice v sproščenem španskem okolju.