David Beckham in Michael Jordan skupaj na dopustu v Španiji

Poletni dnevi so vsekakor najboljši v dobri družbi, česar se zavedata tudi David Beckham in Michael Jordan. Nekdanja vrhunska športnika so opazili na skupnem dopustovanju v španskem obmorskem mestu Ibiza, kjer sta se mudila s svojima soprogama, Victorio Beckham in Yvette Prieto.
Radovedni fotografi so v svoje objektive ujeli trenutke, ko sta se športni legendi skupaj s svojimi bljižnjimi družila ob dobri hrani na skupnem kosilu v enem izmed lokalnih letovišč. Tako nekdanji nogometaš kot tudi košarkar sta znana po tem, da po končanih profesionalnih karierah uživata v luksuznem življenjskem slogu. Ibiza tako ostaja njuna priljubljena poletna destinacija v poletnih mesecih.
Na priljubljenem španskem otoku, pa zakonca Beckham nista bila sama, temveč jima je družbo delal tudi eden od sinov. Na kosilu se jim je namreč pridružil tudi Romeo Beckham s svojo partnerico Kim Turnbull. Po poročanju prisotnih očividcev je šlo za neformalno srečanje, prav tako v bližini ni bilo nobenih varnostnikov. Celotna ekipa je delovala kot povezana skupina, ki si deli poletne počitnice v sproščenem španskem okolju.
Ibiza je že desetletja priljubljena destinacija za bogate in slavne, kar potrjujeta tudi Beckham in Jordan. Anglež se pogosto vrača v to regijo zaradi bližine drugim evropskim mestom, Američan pa evropska poletja izkoristi za dolge plovbe na svoji razkošni jahti. Ibiza je poleg odlične lokacije odlična tudi zaradi visoke kulinarike in ustreznih pogojev za gostitev večjih družinskih skupin v varni okolici, ki jo takšni profili zahtevajo.
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