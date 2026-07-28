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Tuja scena

David Beckham in Michael Jordan skupaj na dopustu v Španiji

Ibiza, 28. 07. 2026 18.45 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
david beckham, micheal jordan

Slovita Ibiza je prostor, kjer se srečujejo zvezdniki svetovnega formata in prav tam so fotografi v svoj objektiv ujeli kar dve veliki športni legendi. Nekdanji zvezdnik nogometa David Beckham in košarkarski titan Michael Jordan sta skupaj s soprogama uživala v sproščenih poletnih trenutkih in skupnem kosilu.

Poletni dnevi so vsekakor najboljši v dobri družbi, česar se zavedata tudi David Beckham in Michael Jordan. Nekdanja vrhunska športnika so opazili na skupnem dopustovanju v španskem obmorskem mestu Ibiza, kjer sta se mudila s svojima soprogama, Victorio Beckham in Yvette Prieto

Radovedni fotografi so v svoje objektive ujeli trenutke, ko sta se športni legendi skupaj s svojimi bljižnjimi družila ob dobri hrani na skupnem kosilu v enem izmed lokalnih letovišč. Tako nekdanji nogometaš kot tudi košarkar sta znana po tem, da po končanih profesionalnih karierah uživata v luksuznem življenjskem slogu. Ibiza tako ostaja njuna priljubljena poletna destinacija v poletnih mesecih. 

Na kosilu se jim je pridružil tudi Romeo Beckham s svojo partnerico Kim Turnbull.
Na kosilu se jim je pridružil tudi Romeo Beckham s svojo partnerico Kim Turnbull.
FOTO: Profimedia

Na priljubljenem španskem otoku, pa zakonca Beckham nista bila sama, temveč jima je družbo delal tudi eden od sinov. Na kosilu se jim je namreč pridružil tudi Romeo Beckham s svojo partnerico Kim Turnbull. Po poročanju prisotnih očividcev je šlo za neformalno srečanje, prav tako v bližini ni bilo nobenih varnostnikov. Celotna ekipa je delovala kot povezana skupina, ki si deli poletne počitnice v sproščenem španskem okolju.

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Ibiza je že desetletja priljubljena destinacija za bogate in slavne, kar potrjujeta tudi Beckham in Jordan. Anglež se pogosto vrača v to regijo zaradi bližine drugim evropskim mestom, Američan pa evropska poletja izkoristi za dolge plovbe na svoji razkošni jahti. Ibiza je poleg odlične lokacije odlična tudi zaradi visoke kulinarike in ustreznih pogojev za gostitev večjih družinskih skupin v varni okolici, ki jo takšni profili zahtevajo.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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