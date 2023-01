David Beckham in Tom Brady skupaj z otroki pekla pice

Nogometaša David Beckham in Tom Brady sta dokazala, da sta zabavna očeta. Skupaj s svojimi otroki sta si privoščila sproščen družinski večer, na katerem so se otroci skupaj s pomočjo kuharskih mojstrov iz restavracije Miami Slice Pizza lahko preizkusili v pripravi pice. Dogajanje je na svojem Instagram storyju 47-letni Beckham tudi redno dokumentiral, obenem pa pohvalil okusnost hrane in mojstrsko pripravo zaposlenih v omenjeni restavraciji.

David Beckham in Tom Brady sta se odločila, da svojim otrokom pripravita zabaven družinski večer. Odpeljala sta jih v restavracijo Miami Slice Pizza, kjer pa niso uživali le v okusni hrani in spretnostih kuharskih mojstrov, temveč so se lahko tudi sami preizkusili v pripravi te italijanske jedi.

Za kuharski pult je med kuharske mojstre stopil Davidov sin Cruz Beckham in pripravil čisto svojo pico. 17-letni pevec je po posnetkih in fotografijah, ki jih je 47-letni nogometaš cel večer objavljal na svojem Instagram Storyju, deloval povsem sproščeno in je v kuhanju zelo užival. Ponosni oče je pripravo dokumentiral vse od paradižnikovega nadeva do končne podobe z dodanim naribanim sirom. Simpatični najstnik se je očetu večkrat tudi nasmehnil v kamero.

Kasneje je zvezdnik delil tudi nekaj skupinskih fotografij z ekipo kuharskih mojstrov in Tomom Bradyjem, nazadnje pa je objavil še fotografijo s svojo 11-letno hčerko Harper ob 45-letnim igralcem ameriškega nogometa in njegovi 10-letni Vivien. "Očkove hčerke," je pripisal ob fotografiji.

