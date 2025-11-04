Svetli način
Tuja scena

David Beckham je na gradu Windsor prejel viteški naziv

London, 04. 11. 2025 12.59 | Posodobljeno pred 2 urama

Nogometna ikona David Beckham je bil na gradu Windsor slovesno odlikovan z viteškim nazivom. Priznanje obeležuje njegov izjemen prispevek k športu, bogato mednarodno kariero in angažma v dobrodelnih projektih, kot je delo za Unicef in fundacijo kralja Karla III.

Nekdanji kapetan angleške nogometne reprezentance David Beckham je na gradu Windsor prejel viteški naziv. Zdaj 50-letni nogometni zvezdnik je nagrado prejel za svoje zasluge v športu in dobrodelnosti. V začetku leta je sir David dejal, da je "izjemno ponosen", da je bil prepoznan na kraljevi rojstnodnevni slovesnosti. 

Športni zvezdnik iz severovzhodnega Londona je leta 1995 debitiral v Premier League za Manchester United in bil del ekipe, ki je leta 1999 zmagala v finalu lige prvakov. Skupaj je dosegel 85 golov in kot nogometaš osvojil šest naslovov prvaka in dva angleška pokala, preden se je leta 2013 športno upokojil. V karieri je zunaj Anglije igral še za Real Madrid, Los Angeles Galaxy, Milan in PSG.

David Beckham počaščen, ker je postal 'sir'

Poleg svoje nogometne kariere je podpiral številne dobrodelne projekte, med drugim je bil od leta 2005 ambasador dobre volje za humanitarno organizacijo Unicef. Lani je bil Beckham, ki se je opisal kot "veliki rojalist", imenovan za ambasadorja fundacije King's Foundation, izobraževalne dobrodelne organizacije, ki jo je kralj ustanovil leta 1990.

Znan je tudi po svojih elegantnih oblačilih, poroča nemška tiskovna agencija dpa, leta 1998 pa ga je revija GQ razglasila za najbolj elegantnega moškega leta, bil pa je tudi model za H&M, Armani in Boss.

Beckham se je z ženo Victorio poročil leta 1999, skupaj pa imata štiri otroke. Leta 2003 je bil imenovan za častnika reda britanskega imperija - nižjega odlikovanja v britanskem sistemu častnih nazivov. Njegova soproga je prejemnica iste nagrade za zasluge v modni industriji.

David in Victoria Beckham z družino.
David in Victoria Beckham z družino. FOTO: Profimedia

Beckham je bil med morebitnimi kandidati za viteški naziv že pred leti, potem ko je pomagal Londonu pri uspešni kandidaturi za gostitelja poletnih olimpijskih iger leta 2012. Vendar do nominacije ni prišlo zaradi vpletenosti v domnevno shemo izogibanja davkom. Kasneje je bil oproščen.

Med drugimi športniki in trenerji, ki so prejeli ta naziv, so tudi Beckhamov nekdanji trener pri Manchester Unitedu Alex Ferguson, škotski teniški velikan Andy Murray in kolesarski zvezdnik Bradley Wiggins.

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Odisej25
04. 11. 2025 15.44
Vsa čast Bechamu za njegov nogomet, za njegovo dobredelno delovanje itd. Otrok iz sluma je z delom in talentom naredil vse kar lahko. Viteški naziv pa je vse to pokvaril zdaj bo del aristokracije in ta je bila vedno negativna. Škoda.
ODGOVORI
0 0
JOKS klub
04. 11. 2025 15.32
-1
Polne riti denarja, potem pa postanejo kao neki dobrodelneži....itak ja
ODGOVORI
0 1
Oliguma
04. 11. 2025 15.19
+1
Korl..kje maš flaša in glaž skrit..
ODGOVORI
1 0
Laki je malo nervozan
04. 11. 2025 14.46
+1
Dober je on, človek na mestu.Nikol nobenih pijanskih ali spolnih škandalov za razliko od mnogih angleških žogobrcarjev.Rooney je recimo težki pijanček.
ODGOVORI
1 0
hojladri123
04. 11. 2025 14.51
No ja, tud on je imel afere in kje kakšno na šverc...
ODGOVORI
0 0
