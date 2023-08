'David Beckham je zelo odprt, sproščen in povsem normalen človek'

Ellie Leoni so se verjetno izpolnile sanje, saj je osebno spoznala enega največjih zvezdnikov, Davida Beckhama . In zato sploh ni potrebovala daleč od doma. Domačinka otoka Lopud je slavnega nogometaša opazila med tem, ko je plavala v bližini samostana, kjer je bil nekdanji športnik nastanjen z družino. Opogumila se je in pristopila k njemu.

"Bil je prijazen. Vprašala sem ga, ali je res on, in odgovoril mi je pritrdilno," je za Dubrovniški dnevnik razkrila Ellie. "Spoznala sva se, rekel je, da je zelo vesel, da je otok lep, pravzaprav čudovit, in da imajo vsi, ki živijo na njem, srečo. In to je to, nisem ga veliko spraševala, dovolj je bilo, da sem ga spoznala," je dodala.