David Beckham med zvezdniki, ki so se še zadnjič poklonili kraljici

David in Victoria Beckham sta znana prijatelja kraljeve družine, zato ni čudno, da se je nekdanji nogometaš po tem, ko je kar 12 ur stal v vrsti za poklon pri kraljičini krsti, udeležil tudi njenega pogreba. 47-letnik se je pokojni monarhinji poklonil tudi na družbenem omrežju, kjer je delil čustveni zapis v slovo kraljici.

David Beckham se je še zadnjič poslovil od kraljice Elizabete II., ki je umrla pred enajstimi dnevi. Nekdanji nogometni zvezdnik se je od nje poslovil tudi s čustvenim zapisom na družbenem omrežju Instagram, kjer se je poklonil ljubeči kraljevi družini, priložil pa je tudi fotografijo kraljičine krste.

"Naša kraljica je doma. Danes smo se še zadnjič poslovili od njenega veličanstva kraljice. V tem tednu je ves svet žaloval za izgubo edinstvene, navdihujoče in skrbne voditeljice. Več tisoč ljudi vseh družbenih slojev se je zbralo, da bi izrazilo hvaležnost naši ljubljeni kraljici. Skupaj z neverjetno slovesnostjo in tradicijo smo opazovali ljubečo družino z dostojanstvom in predanostjo žalovati za mamo, babico in prababico," je zapisal zvezdnik.

Svoj zapis je zaključil z besedami, da se bo dediščina služenja javnosti in predanosti pokojne kraljice nadaljevala tudi v prihodnje in pozdravil kralja. Beckham je na dan kraljičine smrti zapisal, da ga je njena smrt zelo užalostila in se spomnil junijskega praznovanja njenega platinastega jubileja.

47-letnik je pred dnevi več kot 12 ur stal v vrsti, da bi se še zadnjič poslovil od kraljice, ki je na prestolu vladala zadnjih 70 let. Zvezdnik naj bi za sočakajoče v vrsti prinesel tudi krofe in jim tako skušal dvigniti moralo, ko pa se mu je uspelo prebiti do krste, so ga opazili, da si je obrisal solze in se s priklonom poklonil monarhinji.