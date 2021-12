David Beckham na poroki 73-letnega očeta: Stojim mu ob strani

David Beckham je na Instagramu delil objavo, s katero se je poklonil očetu Edwardu Alanu 'Tedu' Beckhamu. 73-letnik se je v Londonu na manjši ceremoniji v krogu družine poročil s Hillary Meredith, ki je po poklicu odvetnica. Nekdanji nogometaš je ob posebni priložnosti objavil fotografiji in ob tem dopisal: ''Prekrasen dan, ko slavimo poroko očeta in Hillary. Čudovito je biti skupaj z družino. Ponosen sem, da mu lahko stojim ob strani, kot je on stal ob strani tudi meni. Rad te imam, oče.'' 46-letnik je sledilcem pokazal utrinek, preden je njegov oče znova postal poročen moški. Ta se je leta 2002 ločil od soproge Sandre, Davidove mame, s katero je v zakonu preživel 33 let.