David Beckham v Wimbledonu znova v družbi mame Sandre

Prestižno teniško tekmovanje Wimbledon ni le v znamenju športa, vsako leto si pridejo turnir ogledat tudi številni zvezdniki, ki navijajo za svoje favorite, se družijo in pozirajo fotografom. Med ljubitelji tenisa in Wimbledona je tudi nekdanji nogometaš David Beckham, ki so ga že ujeli na tribuni, tudi tokrat pa ga je spremljala mama Sandra.

Wimbledon se je začel, upokojenega nogometaša Davida Beckhama pa so že fotografirali na tribunah. Kot je znano, David tega teniškega turnirja nikoli ne zamudi, tudi letos pa se je na navijaški tribuni pojavil v družbi mame Sandre West, s katero sta si zelo blizu. Fotografi so ju ujeli v kraljevi loži, kjer sta navijala skupaj z drugimi zvezdniki.

David Beckham na Wimbledonu v družbi mame Sandre. FOTO: Profimedia icon-expand

David in Sandra sta spremljala dvoboj med Britanko Emmo Raducana, katere oboževalec je 49-letnik, in Rusinjo Ekaterino Alexandrovo. Čeprav se Sandra ne pojavlja pogosto v javnosti, se skoraj vsako leto odpravi v Wimbledon. "David in njegova mama se vsako leto trudita iti na tekme. Zelo sta si blizu, imata poseben odnos in oba uživata v tenisu," je vir pred tem povedal za Daily Mail.

David Beckham z mamo Sandro na tribunah Wimbledona. FOTO: Profimedia icon-expand

Mati in sin sta si tekmovanje skupaj ogledala tudi lani, fotografi pa so ju ujeli tudi v trenutkih, ko sta zehala, nekdanji nogometaš pa si na posnetkih drgne čelo in je videti zelo utrujen, saj še komaj drži odprte oči.