David Beckham najraje telovadi s svojo soprogo Victorio

David Beckham je razkril rutino, ki se je poslužujeta z ženo Victorio . Telovadita namreč kar šestkrat na teden. Zakonca na Instagramu redno delita videoposnetke svojih vadb in sledilcem omogočata vpogled v njun zdrav način življenja. David je v novem intervjuju razkril, da si z ženo šaljivo nagajata, medtem ko skupaj telovadita skoraj vsak dan v tednu.

David Beckham in Victoria Beckham.

"Že leta sem poskušal prepričati Victorio, da bi vadila z osebnim trenerjem Bobom in končno se je strinjala, da prilagodi svojo vadbo," je dejal in dodal: "In zdaj skupaj telovadiva pet, včasih tudi šest dni na teden. Rad treniram z Victorio. Rad jo zafrkavam. Oba drug drugemu ponagajava."

49-letnik je v pogovoru za Men's Health UK pred svojim jubilejnim rojstnim dnevom v maju nadaljevala: "Ne zna najbolje poslušati Bobbyja ... Dela svoje stvari. Ni dobra pri počitku. Dal ji bo 90 sekund počitka in po 25 sekundah bo pripravljena na nadaljevanje."