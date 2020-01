David Beckham: Ne morem verjeti, da se to res dogaja

"Tako zelo sem se zabaval na snemanju ene izmed mojih najljubših serij Sodobna družina s Courteney Cox in Stephenom Merchantom. Ne morem verjeti, da se to res dogaja. Komaj čakam, da si ogledam celo epizodo," je na Instagramu zapisal 44-letni priljubljeni zvezdnik David.

Oktobra lani sta David in zvezdnica televizijske uspešnice Prijateljev Courteney Cox razkrila, da sta skupaj posnela nekaj prizorov za serijo Sodobna družina. Coxova je novico sporočila tako, da je objavila posnetek sebe in Davida v vroči kopeli ter v hipu vzbudila zanimanje, kaj se dogaja. Glede na to, da so Beckhamovi veliki oboževalci serije Sodobna družinaje bilo samo vprašanje časa, kdaj bomo v seriji videli nekdanjega nogometnega zvezdnika.