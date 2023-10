David Beckham o poljubu s hčerko: Vse svoje otroke poljubljam na usta

David Beckham je pred dnevi objavil videoposnetek, na katerem svojo 12-letno hčerko Harper poljubi na usta, medtem ko ga ona liči preden sta se odpravila na pariški tedn mode. Oče in hči sta se pripravljala na modno revijo, kjer je Victoria javnosti pokazala svoje nove kreacije, prireditve pa so se udeležili tudi drugi člani družine.

Družina Beckham se te dni mudi v Parizu, kjer so podprli Victoriino novo kolekcijo na Tednu mode. Med tem, ko ne sedijo v prvih vrstah modnih revij, pa si člani te znane družine čas krajšajo vsak po svoje. Brooklyn in žena Nicola sta željna zabav, 12-letna Harper pa se družili z očetom Davidom. Ta je pred kratkim objavil video, na katerem ga hči liči, na koncu pa se poljubita na usta. Kmalu za tem so se pojavili dvomi, ali je takšna gesta med očetom in najstniško hčerko še vedno primerna.

Zvezdnik je ob videu, na katerem sta s Harper že oblečena za dogodek, na katerega sta se odpravljala, pripisal: "Moja mala mojstrica ličenja je res dobra, ima pa tudi odlično glasbeno spremljavo. Sva že na poti, mami!" Ob tem je označil pevko Taylor Swift, katere velika ljubiteljica je 12-letnica, z Davidom pa sta obiskala tudi enega izmed koncertov zvezdničine turneje. Na koncu zapisa je označil tudi ženo Victorio.

icon-expand David Beckham se je na Victoriino modno revijo odpravil z roko v roki s hčerko Harper. FOTO: Profimedia

Posnetek je takoj sprožil številne odzive na družbenih omrežjih, to pa ni prvič. Beckhamova sta namreč znana po izkazovanju fizične bližine s svojimi otroki, David pa je že pred tem objavil posnetke, kako poljublja svojo hčerko. "Zelo sem nežen do otrok. Tako sva bila vzgojena z Victorio in takšna sva tudi do svojih otrok. Svojim otrokom želiva pokazati ljubezen in zelo sva navezana nanje," je nedavno povedal upokojeni nogometaš. 12-letna Harper pa ni edini otrok, ki ga Beckham poljublja na usta.