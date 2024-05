David Beckham o tem, ali lahko Travis Kelce prenese slavo Taylor Swift

David Beckham ne dvomi o tem, ali lahko Travis Kelce prenese dodatno pridobljeno slavo zaradi razmerja s super zvezdnico Taylor Swift . "Ali se kdaj pogovarjaš s Travisom Kelcejem in mu rečeš: Hej, stari, to lahko pričakuješ?" je o pritisku, ki se pojavi, ko si nenehno v središču pozornosti, vprašal Jimmy Kimmel nekdanjega nogometaša Beckhama v oddaji Jimmy Kimmel Live!. Zvezdnik meni, da trikratni prvak Super Bowla to zmore. "Vemo tudi, da Taylor to zagotovo zmore," je dodal.

49-letnik je prav tako razmišljal o svojih težavah, ki so prišle s slavo, o čemer je obširno govoril v svoji dokumentarni seriji Beckham, ki je izšla lansko leto in požela veliko zanimanja. "Mislim, da je to presenetilo veliko ljudi," je dejal o divji medijski pozornosti, s katero se je ukvarjal v Združenem kraljestvu, preden se je preselil v Združene države. "V tistem mi je bilo težko."

Predsednik nogometnega kluba Inter Miami je nato delil prikupno zgodbo, ki mu je omogočila, da se je na nek način zbližal s tabloidi čez lužo in jim do neke mere oprostil vse preglavice, ki so mu jih povzročili. "Pred kratkim smo bili v pubu v Londonu, ko smo odhajali, sem opazil, da me na vetrobranskem steklu mojega avtomobila čaka listek z napisom: Zelo nam je žal za to, kako smo ravnali s tabo. To mi je bilo zelo všeč," je povedal.

Beckham je zaslovel na nogometnem igrišču, med zvezde pa je prišel zaradi odmevne zveze s pevko skupine Spice Girls Victorio Beckham. Kljub težavam, ki jih prinaša slava, je par ostal močan. Poročila sta se leta 1999, skupaj pa imata štiri otroke: 25-letnega Brooklyna, 21-letnega Romea, 19-letnega Cruza in 12-letno Harper.