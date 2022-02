David Beckham o ženi: Victoria že 25 let jé eno in isto hrano

Victoria Beckham že več let skrbi za svojo vitko postavo in se v javnosti zelo redko nasmehne, čeprav v svojem ožjem krogu prijateljev in družine velja za zelo zabavno osebo. A zvezdnica je znana tudi po tem, da se strogo drži svoje prehrane in ne odstopa od nje.

David Beckham je v zadnjem podkastu River Cafe Table 4 spregovoril o svojih in ženinih prehranjevalnih navadah. "Pri hrani in vinu postanem zelo čustven. Ko jem nekaj dobrega, želim, da to poskusijo tudi vsi okoli mene," je dejal nekdanji nogometni zvezdnik, "žal pa sem poročen z osebo, ki že 25 let jé eno in isto hrano."

Victoriin mož David se je tako razgovoril še o ženi in dejal: "Je samo ribe pripravljene na žaru in na pari kuhano zelenjavo. Le redko si privošči kaj drugega," je še dodal 46-letnik in nadaljeval: "Edinkrat, ko je poskusila nekaj z mojega krožnika, je bilo takrat, ko je bila noseča s Harper in to je bilo čudovito," se spominja. "To je bil eden mojih najljubših večerov. Ne spomnim se, za katero hrano je šlo, toda vem, da je od takrat ni več jedla!"