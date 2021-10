David Beckham objavil romantično fotografijo, ki jo je posnela hčerka

David Beckham je na Instagramu s svojimi sledilci delil redko romantično fotografijo, na kateri ga Victoria poljublja na lice. Par se je z dvema otrokoma, 16-letnim Cruzom in desetletno Harper , odpravil na večerjo v čudovito restavracijo. Na objavljeni fotografiji lahko vidimo, kako Victoria poljublja svojega moža, David pa je pri tem naredil osupel izraz. V svojem zapisu se je David pošalil o nastali situaciji: "Zmenek v deželi vin z otrokoma, ki postaneta rahlo osramočena, ko ju prosiš, naj slikata mamo in očeta." V nadaljevanju je nekdanji nogometni zvezdnik še dejal: "Ampak potem imata rada očetove grimase. Hvala, Harper Seven, za fotografijo in oprosti Cruz, ker sva te (z mamo) spravila v zadrego."

47-letna Victoria je za to priložnost nosila topel bel pulover z visokim ovratnikom, videzu pa je dodala minimalističen nakit, tanko zapestnico in prstana. Medtem pa se je eno leto mlajši David odločil za črno majico s kratkimi rokavi.

Nogometaševi oboževalci so bili navdušeni nad romantičnim trenutkom med Posh, nekdanjo članico dekliške zasedbe Spic Girls, in Beckhamom. Nekdo je od navdušenja zapisal: "Vidva," ter dodal simbol za ljubezen – rdečo srce. Drugi pa je izrazil svoje mnenje v obliki zapisa: "To je vajina najboljša fotografija."

Pod fotografijo se je vsulo kar nekaj komentarjev. Medtem ko so bili nekateri razneženi ob pogledu na njuno skupno fotografijo, je nekatere zelo zabaval Davidov zapis ter njegov izraz na obrazu, kar so seveda izrazili pod objavo s čustvenimi simboli.

Poleg Cruza in Harper sta Beckhamova ponosna starša še dveh sinov 22-letnega Brooklyna in 19-letnega Romea, ki bo, kot kaže, šel po stopinjah svojega očeta. Najstnik je namreč prejšnji mesec podpisal prvo profesionalno nogometno pogodbo in postal član tretjeligaške ekipe Fort Lauderdale CF. Že v marčevskem intervjuju za revijo Vogue je povedala, da se je sin podal v nogometne vode in da že zelo resno trenira.