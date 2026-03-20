David Beckham odpotoval na Cruzov koncert v Pariz

Ponosni David Beckham je za sinov koncert odpotoval vse do Pariza. 50-letnega nekdanjega nogometaša so opazili med zbranimi na Cruzovem koncertu s skupino The Breakers, s katero je trenutno na glasbeni turneji. Oče naj bi si pred dnevi najprej ogledal 21-letnikov nastop v Manchestru, v Parizu pa je pevca in kitarista podpiralo tudi 30-letno dekle, Jackie Apostel.
Cruz je pred kratkim objavil, da bo s skupino nastopil v Londonu, koncert pa je bil razprodan v nekaj minutah. Kmalu je sledila napoved turneje po Združenem kraljestvu in Evropi, ki so jo začeli 25. februarja v Birminghamu, sledili pa so nastopi v Cardiffu, Bristolu, Leedsu, Glasgowu, Manchestru, Southamptonu in Brightonu. Pred vrnitvijo v London, kjer bo imel tri koncerte, bo pred publiko stopil še v Amsterdamu in Berlinu.
Družinski spor pa ni odmeval le v medijih, 21-letnik ga je prenesel tudi v svojo glasbo. Njegovi oboževalci so prepričani, da je navdih za prvi singel z naslovom Loneliest Boy, ki govori o materinem strtem srcu, našel prav v javnem pranju perila starejšega brata.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.