Tuja scena

David Beckham odpotoval na Cruzov koncert v Pariz

Pariz, 20. 03. 2026 13.32 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
David Beckham

Kljub sporu z najstarejšim sinom se Beckhamovi med seboj zelo podpirajo. To je nedavno dokazal tudi upokojeni nogometni zvezdnik, ki je za sinov koncert odpotoval v Pariz. 21-letni Cruz sledi materinim stopinjam in začenja glasbeno pot, s svojo skupino pa je trenutno na turneji po Evropi in Združenem kraljestvu.

Ponosni David Beckham je za sinov koncert odpotoval vse do Pariza. 50-letnega nekdanjega nogometaša so opazili med zbranimi na Cruzovem koncertu s skupino The Breakers, s katero je trenutno na glasbeni turneji. Oče naj bi si pred dnevi najprej ogledal 21-letnikov nastop v Manchestru, v Parizu pa je pevca in kitarista podpiralo tudi 30-letno dekle, Jackie Apostel.

David Beckham je v Parizu podpiral sina Cruza.
David Beckham je v Parizu podpiral sina Cruza.
FOTO: Profimedia

Cruz je pred kratkim objavil, da bo s skupino nastopil v Londonu, koncert pa je bil razprodan v nekaj minutah. Kmalu je sledila napoved turneje po Združenem kraljestvu in Evropi, ki so jo začeli 25. februarja v Birminghamu, sledili pa so nastopi v Cardiffu, Bristolu, Leedsu, Glasgowu, Manchestru, Southamptonu in Brightonu. Pred vrnitvijo v London, kjer bo imel tri koncerte, bo pred publiko stopil še v Amsterdamu in Berlinu.

Cruz Beckham z The Breakers
Cruz Beckham z The Breakers
FOTO: Profimedia

Družinski spor pa ni odmeval le v medijih, 21-letnik ga je prenesel tudi v svojo glasbo. Njegovi oboževalci so prepričani, da je navdih za prvi singel z naslovom Loneliest Boy, ki govori o materinem strtem srcu, našel prav v javnem pranju perila starejšega brata.

