David Beckham počaščen, ker je postal 'sir'

"Odraščal sem v vzhodnem delu Londona s starši in starimi starši, ki so bili zelo patriotski in zelo britanski. Nikoli si nisem niti predstavljal, da bi me lahko doletela tolikšna čast," je v izjavi za PA povedal Beckham in dodal: "Največji privilegij v moji karieri je bil, da sem lahko igral in poveljeval nogometni reprezentanci. To je bila uresničitev mojih otroških sanj."

Kralj pa ni povzdignil le moških, nazive dame, ki pripadajo ženskam, je podelil pevki in igralki Elaine Paige , pisateljici Pat Baker in nekdanji obrambni ministrici Penny Mordaunt .

Sira Davida so dan pred slovesnostjo opazili med klepetom s kraljem, pogovor pa naj bi tekel o kraljevi fundaciji, katere ambasador je nekdanji nogometaš. 50-letnik je pred kratkim že dejal, da ima srečo, ker lahko predstavlja Anglijo po svetu in sodeluje z organizacijami, ki podpirajo razne skupnosti, ki potrebujejo pomoč, in je tako navdih mlajšim generacijam.

"Srečo imam, da lahko delam to, kar delam, in sem hvaležen, da sem prepoznan po delu, ki me izpolnjuje," je povedal po slovesnosti, na kateri ga je kralj povzdignil v viteza, in dodal: "Potreboval bom nekaj časa, da se navadim na to, a sem neverjetno ponosen. To je zelo čustven trenutek zame in za mojo družino."