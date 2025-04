David Beckham pod pritiskom: Njegova sinova v velikem sporu

Družina Davida Beckhama s svojimi objavami redno dokazuje tesen odnos, ki ga imajo med seboj. Kljub trdnim vezem pa naj bi se pred časom vse močno spremenilo z domnevnim sporom med bratoma Brooklynom in Romeom . Starejši sin zakoncev je bil namreč zadnje čase velikokrat odsoten in ni prisostvoval družinskim dogodkom. S svojo zaročenko Nicolo Peltz naj bi se držala zase. Za razdor naj bi bilo krivo dejstvo, da Romeo sedaj hodi z dekletom Kim Turnbull , ki naj bi v preteklosti hodila prav z Brooklynom.

Niti Brooklyn niti Nicola nista pred dnevi javno voščila Victorii, ki je dopolnila 51 let, kar je za njihovo družino izjemno nenavadno, ker si običajno voščijo z objavami na družbenih omrežjih, kar sta tudi tokrat storila Cruz in Romeo.

"Družina je zanj vse. Je fant iz delavskega razreda, ki je odraščal z močnimi povezavami s svojimi starimi starši in starši, in nič mu ni bolj všeč, kot da vidi svoje sinove in Harper, da so si tako blizu. Čeprav bo lokacija popolna in osupljiva, si najbolj želi, da bi bila okoli njega njegova družina, ki bi se dobro razumela," je povedal vir blizu zvezdnika po poročanju revije Mirror in dodal: "Trenutno pa stvari ne potekajo najbolje. Vsi okoli njih upajo, da bodo lahko pravočasno odpravili vse težave za Davidov veliki dan."