David Beckham pospremil hčerko na poti v šolo

David Beckham ni samo zvezdnik, je tudi dober oče svojih štirih otrok in tako kot vsak oče, se z njimi z veseljem tudi pošali. Nekdanji nogometaš je na družbenem omrežju objavil prisrčen videoposnetek, na katerem se je pridružil na poti v šolo svoji 10-letni hčerki Harper Seven , z njo pa se tudi malce pošali.

David Beckham in Harper Seven

"S Harper sva na prijetnem sprehodu in se pogovarjava o njenem današnjem dnevu," v videu pove David, skupaj s Harper pa nato ponovita katere predmete ima na urniku tistega dne. "Matematiko, angleščino, zgodovino, geografijo in francoščino," mu zdrdra ne preveč navdušena 10-letnica, ki mu na vprašanje, ali se veseli dneva sarkastično odgovori z dvignjenim palcem.

Beckhamovi so sicer znani po tem, da se družina pogosto zbere, še posebej radi pa skupaj praznujejo in tako obeležijo posebne priložnosti. Nedavno so se zbrali ob kar dveh posebnih dogodkih, najprej na poroki najstarejšega sina zakoncev Beckham, ki je večno zvestobo obljubil Nicoli Peltz na razkošnem poročnem slavju. Nato pa še na praznovanju Davidovega 47. rojstnega dne, ki so ga praznovali na Bahamih.