David Beckham že drugič med največjimi britanskimi zaslužkarji na Instagramu

David Beckham se je že drugo leto zapored zavihtel na vrh najbolj plačanih britanskih zvezdnikov na Instagramu. S svojimi sponzoriranimi objavami je 44-letni nogometaš zaslužil kar 10,2 milijona evrov. Za eno samo sponzorirano fotografijo je zaslužil skoraj 340 tisoč evrov, letos pa je bil še posebej aktiven in jih je objavil kar 30.

Z novim uspehom je podrl tudi svoj lanskoletni rekord, ko je s sponzorirano objavo zaslužil 270 tisoč evrov. Po podatkih portala Buzz Bingo uvrščajo uspešnega nogometaša med najbogatejše britanske zvezdnike in na 17. mesto mednarodno najuspešnejših uporabnikov Instagrama. Med nogometaševimi pokrovitelji so številne prestižne znamke moških oblačil in modnih dodatkov.