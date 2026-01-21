David Beckham prekinil molk: otroci delajo napake

David Beckham je prvič javno spregovoril po tem, ko ga je s soprogo Victorio njun sin Brooklyn z objavo na Instagramu obtožil številnih dejanj in dodal, da sta za njihov družinski spor kriva prav slavna starša. Med pogovorom za CNBC-jevo finančno oddajo Squawk Box je 50-letni nogometni zvezdnik razpravljal o družbenih omrežjih in duševnem zdravju. "Vedno sem govoril o družbenih medijih in njihovi moči. V dobrem in slabem," je dejal oče štirih otrok.
"Slaba stvar, o kateri smo govorili v zvezi s tem, je dejstvo, do česa imajo otroci danes dostop, do vsega, in to je lahko nevarno," je dodal in nadaljeval: "A osebno sem ugotovil, zlasti tudi pri svojih otrocih, da jih (družbena omrežja) uporabljajo iz pravih razlogov. Svojo platformo sem lahko uporabil za govorjenje o UNICEFu. In to je bilo največje orodje za ozaveščanje ljudi o tem, kaj se dogaja po svetu z otroki."
David je nato omenil še svoje otroke. "Poskušal sem storiti enako, poskušal sem storiti enako s svojimi otroki, da bi jih izobraževal. Delajo napake, ampak otroci smejo delati napake. Tako se učijo. To poskušam naučiti svoje otroke. Včasih jih moraš pustiti, da delajo te napake," je dodal.
Nekdanji nogometaš se kljub ogromnemu zanimanju javnosti ni neposredno dotaknil trenutne družinske drame. Njegov prvorojenec ga je namreč skupaj z ženo obtožil sabotaže njegove poroke z ženo Nicolo, prav tako pa ju je označil še s številnimi drugimi opazkami. Med drugim je dejal, da naj bi jima bila javna promocija pomembnejša od vsega drugega, nekdanja zvezdnica skupine Spice Girls pa naj bi celo uničila Brooklynov prvi poročni ples.
David Beckham je upokojeni angleški profesionalni nogometaš, ki je igral kot vezist. Velja za enega najboljših igralcev svoje generacije in je bil znan po svoji natančnosti pri podajah, udarcih iz prostih strelov in križnih podajah. Beckham je igral za nekatere izmed največjih nogometnih klubov na svetu, vključno z Manchester Unitedom, Real Madridom, AC Milanom in Paris Saint-Germainom. S svojo igro in mednarodno prepoznavnostjo je postal globalna ikona in poslovnež.
Instagram je brezplačna aplikacija za izmenjavo fotografij in videoposnetkov, ki jo je leta 2010 predstavil Kevin Systrom in Mike Krieger. Uporabniki lahko nalagajo fotografije in videoposnetke, ki jih nato urejajo z digitalnimi filtri, in jih organizirajo s pomočjo oznak in geolokacij. Objavljene vsebine je mogoče deliti z drugimi uporabniki preko platforme ali pa prek različnih družbenih omrežij, kot so Facebook, Twitter in Tumblr. Instagram je postal izjemno priljubljeno orodje za osebno izražanje, marketing in promocijo, s poudarkom na vizualni komunikaciji.
UNICEF je kratica za Sklad Združenih narodov za otroke (United Nations Children's Fund). Gre za agencijo Združenih narodov, ki je odgovorna za zagotavljanje humanitarne in razvojne pomoči otrokom po vsem svetu. Ustanovljen je bil leta 1946 za pomoč otrokom, ki so trpeli zaradi posledic druge svetovne vojne. Danes UNICEF deluje v več kot 190 državah in ozemljih ter se osredotoča na zagotavljanje zdravstvene oskrbe, izobraževanja, zaščite pred nasiljem in izkoriščanjem ter nujne pomoči otrokom v kriznih situacijah.
Spice Girls je bila angleška pop skupina, ustanovljena leta 1994. Skupina je postala svetovno znana v poznih devetdesetih letih in velja za eno najuspešnejših dekliških skupin vseh časov. Njihova glasba je združevala pop, dance in R&B elemente, z besedili, ki so pogosto poudarjala teme ženskega prijateljstva in opolnomočenja. Članice skupine so bile Victoria Adams (kasneje Beckham), Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm in Geri Halliwell. Po svetu so prodale več kot 100 milijonov plošč.
