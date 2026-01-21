David Beckham prekinil molk: otroci delajo napake

David Beckham je prvič javno spregovoril po tem, ko ga je s soprogo Victorio njun sin Brooklyn z objavo na Instagramu obtožil številnih dejanj in dodal, da sta za njihov družinski spor kriva prav slavna starša. Med pogovorom za CNBC-jevo finančno oddajo Squawk Box je 50-letni nogometni zvezdnik razpravljal o družbenih omrežjih in duševnem zdravju. "Vedno sem govoril o družbenih medijih in njihovi moči. V dobrem in slabem," je dejal oče štirih otrok.

David Beckham FOTO: Profimedia

"Slaba stvar, o kateri smo govorili v zvezi s tem, je dejstvo, do česa imajo otroci danes dostop, do vsega, in to je lahko nevarno," je dodal in nadaljeval: "A osebno sem ugotovil, zlasti tudi pri svojih otrocih, da jih (družbena omrežja) uporabljajo iz pravih razlogov. Svojo platformo sem lahko uporabil za govorjenje o UNICEFu. In to je bilo največje orodje za ozaveščanje ljudi o tem, kaj se dogaja po svetu z otroki."

David je nato omenil še svoje otroke. "Poskušal sem storiti enako, poskušal sem storiti enako s svojimi otroki, da bi jih izobraževal. Delajo napake, ampak otroci smejo delati napake. Tako se učijo. To poskušam naučiti svoje otroke. Včasih jih moraš pustiti, da delajo te napake," je dodal.

Nicola in Brooklyn Beckham FOTO: Profimedia

Nekdanji nogometaš se kljub ogromnemu zanimanju javnosti ni neposredno dotaknil trenutne družinske drame. Njegov prvorojenec ga je namreč skupaj z ženo obtožil sabotaže njegove poroke z ženo Nicolo, prav tako pa ju je označil še s številnimi drugimi opazkami. Med drugim je dejal, da naj bi jima bila javna promocija pomembnejša od vsega drugega, nekdanja zvezdnica skupine Spice Girls pa naj bi celo uničila Brooklynov prvi poročni ples.