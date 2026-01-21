Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

David Beckham prekinil molk: otroci delajo napake

Davos, 21. 01. 2026 13.00 pred 2 urama 2 min branja 10

Avtor:
E.K.
David Beckham

Kljub nedavnim obtožbam sina Brooklyna je David Beckham v Davosu spregovoril o družbenih omrežjih in duševnem zdravju ter o napakah, ki jih delajo otroci, in poudaril, da je to naraven del učenja in odraščanja. Kljub ogromnemu zanimanju javnosti pa se nogometni zvezdnik ni neposredno dotaknil družinskega spora in na vprašanja, povezana s prvorojencem, ni odgovarjal.

David Beckham je prvič javno spregovoril po tem, ko ga je s soprogo Victorio njun sin Brooklyn z objavo na Instagramu obtožil številnih dejanj in dodal, da sta za njihov družinski spor kriva prav slavna starša. Med pogovorom za CNBC-jevo finančno oddajo Squawk Box je 50-letni nogometni zvezdnik razpravljal o družbenih omrežjih in duševnem zdravju. "Vedno sem govoril o družbenih medijih in njihovi moči. V dobrem in slabem," je dejal oče štirih otrok.

David Beckham
David Beckham
FOTO: Profimedia

"Slaba stvar, o kateri smo govorili v zvezi s tem, je dejstvo, do česa imajo otroci danes dostop, do vsega, in to je lahko nevarno," je dodal in nadaljeval: "A osebno sem ugotovil, zlasti tudi pri svojih otrocih, da jih (družbena omrežja) uporabljajo iz pravih razlogov. Svojo platformo sem lahko uporabil za govorjenje o UNICEFu. In to je bilo največje orodje za ozaveščanje ljudi o tem, kaj se dogaja po svetu z otroki."

Preberi še Brooklyn Beckham prekinil molk in močno udaril po svojih starših

David je nato omenil še svoje otroke. "Poskušal sem storiti enako, poskušal sem storiti enako s svojimi otroki, da bi jih izobraževal. Delajo napake, ampak otroci smejo delati napake. Tako se učijo. To poskušam naučiti svoje otroke. Včasih jih moraš pustiti, da delajo te napake," je dodal.

Nicola in Brooklyn Beckham
Nicola in Brooklyn Beckham
FOTO: Profimedia

Nekdanji nogometaš se kljub ogromnemu zanimanju javnosti ni neposredno dotaknil trenutne družinske drame. Njegov prvorojenec ga je namreč skupaj z ženo obtožil sabotaže njegove poroke z ženo Nicolo, prav tako pa ju je označil še s številnimi drugimi opazkami. Med drugim je dejal, da naj bi jima bila javna promocija pomembnejša od vsega drugega, nekdanja zvezdnica skupine Spice Girls pa naj bi celo uničila Brooklynov prvi poročni ples.

Preberi še Domnevna Beckhamova ljubica o družinski drami: 'Predobro vem, kakšni so'
Razlagalnik

David Beckham je upokojeni angleški profesionalni nogometaš, ki je igral kot vezist. Velja za enega najboljših igralcev svoje generacije in je bil znan po svoji natančnosti pri podajah, udarcih iz prostih strelov in križnih podajah. Beckham je igral za nekatere izmed največjih nogometnih klubov na svetu, vključno z Manchester Unitedom, Real Madridom, AC Milanom in Paris Saint-Germainom. S svojo igro in mednarodno prepoznavnostjo je postal globalna ikona in poslovnež.

Instagram je brezplačna aplikacija za izmenjavo fotografij in videoposnetkov, ki jo je leta 2010 predstavil Kevin Systrom in Mike Krieger. Uporabniki lahko nalagajo fotografije in videoposnetke, ki jih nato urejajo z digitalnimi filtri, in jih organizirajo s pomočjo oznak in geolokacij. Objavljene vsebine je mogoče deliti z drugimi uporabniki preko platforme ali pa prek različnih družbenih omrežij, kot so Facebook, Twitter in Tumblr. Instagram je postal izjemno priljubljeno orodje za osebno izražanje, marketing in promocijo, s poudarkom na vizualni komunikaciji.

UNICEF je kratica za Sklad Združenih narodov za otroke (United Nations Children's Fund). Gre za agencijo Združenih narodov, ki je odgovorna za zagotavljanje humanitarne in razvojne pomoči otrokom po vsem svetu. Ustanovljen je bil leta 1946 za pomoč otrokom, ki so trpeli zaradi posledic druge svetovne vojne. Danes UNICEF deluje v več kot 190 državah in ozemljih ter se osredotoča na zagotavljanje zdravstvene oskrbe, izobraževanja, zaščite pred nasiljem in izkoriščanjem ter nujne pomoči otrokom v kriznih situacijah.

Spice Girls je bila angleška pop skupina, ustanovljena leta 1994. Skupina je postala svetovno znana v poznih devetdesetih letih in velja za eno najuspešnejših dekliških skupin vseh časov. Njihova glasba je združevala pop, dance in R&B elemente, z besedili, ki so pogosto poudarjala teme ženskega prijateljstva in opolnomočenja. Članice skupine so bile Victoria Adams (kasneje Beckham), Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm in Geri Halliwell. Po svetu so prodale več kot 100 milijonov plošč.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
David Beckham Brooklyn Beckham Victoria Beckham spor drama

Noseča italijanska novinarka navdušila s posnetkom telovadbe

Avtorica uspešnice Konča se z nama: Nimam več raka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devlon
21. 01. 2026 15.01
naj bi to zanimal še koga druzga razen medijev?
Odgovori
0 0
a res je
21. 01. 2026 14.52
Furajo blagovno znamko na račun znanega nogometaša in "znane" pevke in njuni otroci so žrtve tega nadaljnjega prodajanja blagovne znamke.
Odgovori
0 0
Misika1967
21. 01. 2026 14.52
Res je in strsi smo zato da jim pomagamo,zmeraj in vsepovsod.
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
21. 01. 2026 14.44
Ali je ta žena Nicola preveč divja v postelji, ali je pa mama Victoria preveč posesivna, očka pa prevelik copat. Enkrat sem bral, da je David na silo poročen z njo, češ, da se je že večkrat hotel ločiti, ampak mu žena ni pustila zarad ugleda. Nekaj je na tem.
Odgovori
-3
0 3
a res je
21. 01. 2026 14.54
Ona je kot ledena mumija.
Odgovori
0 0
Lens
21. 01. 2026 14.44
Otroci delajo napake, starši pa ne, haha ne me b..asat!
Odgovori
+0
1 1
Amor Fati
21. 01. 2026 14.52
Sej veš, kako to gre, kajne? Ko se gre za starše so otroci tisti, ki delajo napake, ko se gre pa za otroke, so pa starši tisti, ki delajo napake. Starši ščitijo sebe, otroci pa ščitijo sebe. Noben noče priznati krivde, torej, da je kriv. Nobena stran noče priznati, da ima druga stran prav.
Odgovori
0 0
Lorelai
21. 01. 2026 14.43
Izvzeto iz konteksta pred leti.. k sploh nima nobene veze z zdajsnjim dogajanjem..
Odgovori
+1
2 1
gebo 1
21. 01. 2026 14.29
Revčki
Odgovori
+2
3 1
Lorelai
21. 01. 2026 14.45
Ce bi bilo samo to...
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Norveški as pričakuje deklico
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
zadovoljna
Portal
Sta Tim Novak iz Kmetije in njegova Tina še skupaj?
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
To je najbolj slavna ljubezenska zgodba na svetu
To je najbolj slavna ljubezenska zgodba na svetu
Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče
Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče
vizita
Portal
7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
cekin
Portal
Dobitek 5+0: koliko bo prejel srečnež?
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
moskisvet
Portal
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
NASA pred velikim izzivom: na Luni želi zgraditi to
NASA pred velikim izzivom: na Luni želi zgraditi to
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
dominvrt
Portal
Princ William razkril skrivnost iz spalnice
Zato orhideji odpadejo cvetovi
Zato orhideji odpadejo cvetovi
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
okusno
Portal
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
voyo
Portal
Zaveza
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469