David Beckham presenečen zaradi ženinega bleščečega nasmeha

To pa ni prvič, ko sta zakonca Beckham pokazala svojo šaljivo plat. Victoria je že novembra prejšnjega leta s sinom Romeom odplesala koreografijo hita Spice up your life. Kmalu za tem je Victoria odkrila, da je 17-letnik s to potezo želel pridobiti čimveč sledilcev na družabnem omrežju Instagram. Nekdanja pevka in lastnica modnega imperija pa je tudi sama požela nekaj pozornosti s svojo, zdaj že legendarno pozo. Ležeča na zofi s privzdignjeno nogo je spodbudila mnoge posnemovalce, ki so se lotili podobnega podviga in jo pri tem na družabnih omrežjih v objavah tudi označili.